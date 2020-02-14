La Banque de l’UE et l’ICO mettent 80 millions d’EUR à disposition pour construire 562 logements sociaux publics.

Incidence sur l’emploi : 700 emplois créés lors de la phase de construction.

Un projet soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) apporteront un concours flexible et attractif tant du point de vue du taux d’intérêt que des échéances, afin d’élargir l’offre de logements sociaux à Séville. Chacune des deux institutions mettra à disposition d’EMVISESA, l’entreprise municipale du logement de Séville, un montant de 40 millions d’EUR, des sommes qui serviront à construire 562 logements sociaux à loyers abordables, mais également à stimuler la rénovation urbaine dans certains quartiers de la ville.

L’accord a été signé aujourd’hui à Séville par Juan Espadas, maire de la ville, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO. La BEI accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

En janvier 2019, la municipalité de Séville a approuvé son nouveau programme pour le logement selon un modèle d’intervention autour de cinq axes : la construction de nouveaux ensembles de logements répondant à des critères de durabilité et d’efficacité énergétique, la rénovation, l’achat et la location d’immeubles vides, des accords avec le secteur privé pour la mise en œuvre de programmes de logement à loyer abordable dans la ville, notamment à l’intention de la population jeune, et la promotion de formes d’innovation sociale comme l’habitat collaboratif ou les coopératives d’habitation. L’objectif consiste à mettre à disposition 3 000 logements au total dans la ville au cours des cinq prochaines années.

Signé aujourd’hui, le projet financé par la BEI et l’ICO prévoit la construction de huit ensembles de logements et la rénovation de deux autres ensembles d’habitation. Les nouveaux logements seront répartis dans différents quartiers sévillans et formeront une superficie totale de plus de 41 000 m2. Pouvant héberger quelque 1 000 personnes, les nouveaux logements se destinent aux personnes à faibles revenus et aux groupes particulièrement vulnérables, comme les familles monoparentales et les victimes de violences à caractère sexiste, entre autres.

Les logements auront une superficie moyenne utile d’environ 70 m² et seront proposés à la location pour un loyer moyen de 290 EUR. Selon les estimations d’EMVISESA, le projet contribuera à créer 700 emplois lors de la phase de construction, qui se déroulera sur les trois prochaines années.

En outre, l’ICO fournira 9,2 millions d’EUR de ressources supplémentaires destinées à l’acquisition de 150 logements dans le cadre du programme d’EMVISESA de récupération de logements vacants, qui vise à intégrer ces derniers dans le parc public d’habitations de location et à favoriser l’accès au logement pour les personnes défavorisées. Ainsi, les opérations signées aujourd'hui permettront d’ajouter plus de 700 unités au parc de logements sociaux proposés à la location à Séville.

Lors de la cérémonie de signature à Séville, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Espagne, a déclaré : « Promouvoir la cohésion sociale est l’un des grands objectifs de la banque de l’UE. Depuis plus de 60 ans, elle s’efforce de favoriser une croissance inclusive et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de signer cet accord avec la Ville de Séville, car il permettra à des familles andalouses à faibles revenus d’accéder à un logement social et de reconstruire entièrement certains quartiers de la ville, tout en contribuant à la création d’emplois dans la région ».

À propos de cet accord, Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie, a déclaré : « Je me félicite de voir l’Union européenne soutenir un projet social de grande importance en Espagne. Grâce à l’accord de financement signé aujourd’hui, Séville comptera 562 nouveaux logements sociaux à louer à des prix abordables, destinés à des tranches de la population particulièrement vulnérables. En outre, la construction de ces logements créera quelque 700 emplois ».

Pour sa part, José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a déclaré : « Le groupe ICO a intégré la durabilité comme axe transversal de son activité sous ses différents aspects : sur le plan environnemental, social et de la gouvernance, afin de promouvoir une croissance économique durable. La participation au financement de projets tels que celui que nous signons aujourd’hui, en ce qu’il permet d’offrir à des groupes sociaux plus vulnérables de meilleures possibilités d’accès au logement, constitue de manière certaine un pas important dans le cadre de cette démarche. »

« Le nouveau programme municipal en matière de logement, que ce premier grand accord de financement entre la BEI et l’ICO en faveur de la Ville de Séville rend possible, s’inscrit dans le cadre d’un modèle de ville qui repose sur la transformation sociale, le développement durable et l’égalité des chances ; un modèle défini dans le plan stratégique pour Séville à l’horizon 2030 et dans l’engagement de cette ville en faveur des objectifs de développement urbain durable des Nations unies. Cet important accord de financement et le nouveau programme municipal feront par conséquent de Séville une référence en matière d’engagement public pour le logement, qui apporte des réponses sociales et adaptées aux différentes réalités et aux différents besoins des citoyens » a ajouté Juan Espadas, le maire de Séville.

Instituto de Crédito Oficial

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenu une référence en matière de financement aussi bien des PME que des grands projets d’investissement. L’institution contribue à une croissance inclusive et durable en encourageant les activités économiques qui méritent d’être promues et développées en raison de leur pertinence sociale, culturelle ou écologique, ou de leur caractère innovant.