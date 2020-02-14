Premier soutien ciblé de la BEI aux investissements dans l’agriculture et la bioéconomie en Grèce

La Grèce est le deuxième bénéficiaire, en volume, du programme paneuropéen de la BEI en faveur de l’agriculture.

National Bank of Greece, Piraeus Bank et la BEI unissent leurs forces pour mobiliser de nouveaux investissements de la part des agriculteurs et de l’industrie agroalimentaire.

Le programme vise à moderniser la production, à accroître les exportations et à améliorer la qualité de l’agriculture grecque.

Un financement spécifique encouragera les jeunes agriculteurs à investir pour transformer le secteur agricole.

Pour transformer les investissements agricoles dans toute la Grèce, la Banque européenne d’investissement s’allie à deux banques grecques de premier plan : National Bank of Greece et Piraeus Bank. Le programme devrait permettre de mobiliser 560 millions d’EUR de nouveaux investissements mis en œuvre par des exploitants agricoles et des entreprises des filières agroalimentaire et bioéconomique sur l’ensemble du territoire grec.

Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont essentiels pour l’économie grecque et sont de grands pourvoyeurs d’emploi dans les zones rurales et les villes régionales. La nouvelle initiative en faveur des investissements dans l’agriculture devrait accélérer l’adoption des nouvelles technologies, améliorer la qualité des produits agricoles et permettre à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire grecques de mieux desservir les marchés nationaux et internationaux.

Relever le défi du vieillissement des agriculteurs

Comme c’est le cas dans de nombreux autres pays européens, l’agriculture grecque est confrontée à une main-d’œuvre vieillissante et à une jeunesse qui ne souhaite pas assurer la relève du secteur agricole, ce qui pèse sur son avenir. En Grèce, plus de 30 % des personnes travaillant dans l’agriculture ont plus de 64 ans tandis que seulement 5 % ont moins de 35 ans.

Pour contrer ce problème, une partie du nouveau programme de prêts à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire sera destinée aux agriculteurs et aux propriétaires et gestionnaires d’exploitations agricoles et d’entreprises agroalimentaires âgés de moins de 41 ans.

« Ces nouveaux investissements sont essentiels pour libérer tout le potentiel de l’agriculture et soutenir le développement économique et social dans toute la Grèce. C’est un plaisir de recevoir Werner Hoyer, président de la BEI, à Athènes et de prendre acte de l’engagement indéfectible de la Banque européenne d’investissement à soutenir l’investissement agricole et agroalimentaire en Grèce, en partenariat avec National Bank of Greece et Piraeus Bank. Cette nouvelle initiative exaltante, qui constitue, par sa taille, le deuxième programme national mis en place au titre des investissements de la BEI dans le secteur agricole partout en Europe, contribuera à transformer l’agriculture grecque, stimulera l’innovation dans l’industrie agroalimentaire et encouragera les jeunes agriculteurs à créer des emplois », a déclaré Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« La Grèce dispose d’une agriculture de rang mondial et exporte des produits agricoles de grande qualité appréciés par les consommateurs dans le pays et partout dans le monde. Ce nouveau programme de financement en faveur de l’agriculture aidera les agriculteurs et les entreprises agricoles à investir dans la production, à mettre au point de nouveaux produits et à créer des emplois qualifiés dans l’ensemble du pays, et apporte des réponses à la désaffection des jeunes pour les carrières agricoles. Je félicite la Banque européenne d’investissement, National Bank of Greece et Piraeus Bank pour leur engagement à continuer d’appuyer l’agriculture et l’industrie agroalimentaire grecques », a déclaré Makis Voridis, ministre du développement rural et de l’alimentation.

« La signature des accords de prêt avec la BEI portant sur le financement de 560 millions d’EUR d’investissements dans le secteur primaire marque la détermination du gouvernement à soutenir les agriculteurs grecs et à améliorer la compétitivité des produits agricoles. Elle met également en lumière la contribution précieuse de la BEI aux efforts de modernisation de la production agricole, de promotion de l’agriculture de précision et de mise à niveau des infrastructures agricoles du pays », a déclaré Kostas Skrekas, vice-ministre du développement rural et de l’alimentation.

« La Banque européenne d’investissement se réjouit de soutenir de nouveaux investissements dans les secteurs agricole et agroalimentaire dans l’ensemble de la Grèce. L’impact économique et social de ce premier soutien ciblé de la BEI aux investissements agricoles dans ce pays, en coopération avec National Bank of Greece et Piraeus Bank, sera renforcé par la connaissance du terrain que nos partenaires possèdent et par l’expérience acquise par la BEI dans toute l’Europe. L’appui spécifique aux jeunes agriculteurs se veut à la mesure des défis auxquels l’agriculture européenne dans son ensemble est confrontée et la nouvelle initiative dessine un modèle que d’autres pourront suivre », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

La nouvelle initiative a été formellement adoptée aujourd’hui à Athènes. Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, Pavlos Mylonas, PDG de National Bank of Greece, et George Chandjinicolaou, président de Piraeus Bank, ont signé les contrats de financement en présence de Makis Voridis, ministre du développement rural et de l’alimentation, et de Kostas Skrekas, vice-ministre du développement rural et de l’alimentation.

Le socle de la coopération fructueuse avec National Bank of Greece et Piraeus Bank

La Banque européenne d’investissement mettra au total 200 millions d’EUR à disposition de National Bank of Greece et de Piraeus Bank afin de renforcer l’octroi de prêts aux agriculteurs et aux entreprises agricoles et agroalimentaires. National Bank of Greece et Piraeus Bank engageront leurs propres fonds en vue de permettre la mobilisation de 560 millions d’EUR de nouveaux investissements, la contribution des bénéficiaires finals y comprise.

« Soutenir l’agriculture et notamment la filière agroalimentaire constitue un axe prioritaire pour National Bank of Greece. Ce nouveau partenariat avec la BEI permettra de renforcer le financement destiné à ces secteurs, et il met l’accent sur la capacité à attirer une nouvelle génération vers ce pan dynamique de l’économie », a déclaré Pavlos Mylonas, président-directeur général de National Bank of Greece.

« Piraeus Bank a constamment joué un rôle de premier plan dans l’absorption efficace des fonds européens, offrant ainsi à sa clientèle une vaste gamme de solutions financières adaptées à des besoins spécifiques. Piraeus Bank élargit constamment sa coopération de longue date avec le groupe de la Banque européenne d’investissement afin de soutenir l’entrepreneuriat grec et de financer les principaux piliers de l’activité économique du pays. Nous sommes pleinement convaincus de l’importance sur le long terme du secteur agroalimentaire pour le développement durable de l’économie grecque et nous soutenons fermement nos clients, en leur proposant des produits et services personnalisés. En concluant ce nouvel accord financier avec la BEI, Piraeus Bank est déterminée à appuyer la transformation des secteurs agricole et bioéconomique grecs, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, l’innovation et la modernisation des entreprises agricoles. Cette initiative permettra d’améliorer la compétitivité des produits agricoles sur les marchés internationaux ; l’emploi et les revenus dans ces secteurs ainsi que le développement régional en sortiront renforcés », a déclaré George Chandjinicolaou, président de Piraeus Bank.

Les deux banques partenaires seront en mesure d’accroître le financement consacré à l’agriculture et de proposer de nouveaux produits de financement des investissements dans l’agriculture et l’agroalimentaire qui répondront mieux aux besoins de ces secteurs.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 4 milliards d’EUR pour les investissements sur l’ensemble du territoire grec, en coopération avec des banques grecques de premier plan. L’année dernière, de nouvelles lignes de crédit ciblées ont été mises en place en vue de renforcer l’accès au financement des entreprises qui soutiennent l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail.

Informations générales

National Bank of Greece S.A. est l’une des quatre banques d’importance systémique en Grèce et l’une des plus grandes institutions financières grecques, offrant une large gamme de produits et services financiers. Elle est fortement implantée dans tout le pays, occupant une position de premier plan dans la plupart de ses principaux segments d’activité, notamment celui des prêts aux grandes entreprises.

Le groupe Piraeus Bank, dont le siège est à Athènes, compte environ 12 100 employés et se compose d’entreprises couvrant toutes les activités financières sur le marché grec (banque universelle). Piraeus Bank, la plus grande banque de Grèce, détient 29 % du marché des prêts et des dépôts et fournit une large gamme de produits et services financiers à quelque 5,3 millions de clients.