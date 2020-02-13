La BEI accorde un prêt de 12 millions d’EUR à Resalta au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le prêt ciblera les économies à forte intensité énergétique d’Europe du Sud-Est et des Balkans occidentaux.

Les activités de Resalta dans le secteur de l’efficacité énergétique sont cruciales pour la région et s’inscrivent parfaitement dans la politique de la Banque en matière d’action pour le climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Resalta, un fournisseur slovène de solutions liées à l’efficacité énergétique et à la gestion de l’énergie, ont signé ce jour un accord de prêt de 12 millions d’EUR qui permettra à l’entreprise d’accélérer la commercialisation de ses services et de renforcer ses incidences positives sur l’environnement en Europe du Sud-Est et dans les Balkans occidentaux.

Cet accord de prêt est la première opération signée en Slovénie au titre du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF), qui relève du Plan d’investissement pour l’Europe réunissant la BEI et la Commission européenne en tant que partenaires stratégiques.

Resalta investira une partie du prêt de la BEI dans la numérisation des processus et dans la mise au point de nouveaux systèmes de gestion de l’énergie reposant notamment sur des fonctions de supervision, sur l’intelligence technique et sur les compteurs et sous-compteurs intelligents. Le solde du prêt servira à financer des investissements dans de nouveaux services et de nouvelles technologies informatiques indispensables pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.

L’Europe du Sud-Est et la région des Balkans occidentaux ont un ratio d’intensité énergétique supérieur à la moyenne de l’UE et offrent un potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les obstacles à la mise en œuvre de projets résident notamment dans l’accès aux connaissances techniques et aux solutions de financement requises, ce que Resalta fournit précisément à ses clients, apportant ainsi une contribution précieuse à une Europe efficace sur le plan énergétique, une ambition clé du pacte vert pour l’Europe.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Une consommation et une gestion efficaces de l’énergie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont essentielles au développement durable de l’Europe et au succès de notre action en faveur du climat. En soutenant Resalta, la BEI continue à contribuer à la diversification des économies locales et à soutenir la création d’emplois dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. En collaborant avec des entreprises comme Resalta, nous pouvons mettre en place des solutions de ville intelligente qui protègent aussi bien l’économie que l’environnement. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen pour l’économie : « Je suis très heureux que la Commission européenne puisse continuer à soutenir Resalta, avec ce deuxième accord de financement relevant du Plan d’investissement pour l’Europe. Resalta possède un savoir-faire avéré dans la mise en œuvre, pour les entreprises tant publiques que privées, de solutions économes en énergie, comme celles appliquées à la rénovation de 48 bâtiments municipaux dans la ville de Ljubljana. Autre bonne nouvelle : en conséquence directe de ce coup de pouce financier, Resalta va embaucher 50 personnes supplémentaires. »

Luka Komazec, le PDG de Resalta, conclut : « Resalta est ravie de bénéficier à nouveau d’un financement de la Banque européenne d’investissement, cette fois-ci pour un montant de 12 millions d’EUR au titre du Mécanisme de financement de la croissance européenne soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe. Resalta partage les valeurs et la mission de la politique de la Banque en matière d’action climatique et s’efforce d’amener le paysage énergétique de l’Europe du Sud-Est et des Balkans occidentaux au niveau des normes de l’UE. Ce prêt permettra à Resalta de poursuivre sur sa lancée et d’étendre ses activités en tant que premier fournisseur indépendant de services énergétiques en Europe du Sud-Est, en mettant davantage l’accent sur les systèmes intelligents de gestion de l’énergie et les solutions numériques à l’appui de l’efficacité énergétique. Nous sommes très honorés que la BEI ait reconnu l’impact des projets de Resalta non seulement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de l’environnement, mais aussi sur les économies locales grâce au soutien qu’elle apporte aux municipalités, aux entreprises et à la création d’emplois. »

Le prêt de la BEI permettra à Resalta d’investir dans le développement du marché et de renforcer sa position en Slovénie, en Croatie et en Bulgarie, ainsi qu’en Serbie et dans les Balkans occidentaux. L’entreprise sera alors en mesure de se positionner dans cette région d’Europe comme l’un des principaux fournisseurs de solutions sur mesure en matière d’efficacité énergétique.

Afin de faciliter le développement du marché, Resalta utilisera le prêt de la BEI pour créer jusqu’à 50 nouveaux emplois et ainsi pratiquement doubler son effectif, et pour réduire les coûts et la consommation d’énergie de ses clients, une démarche qui profitera autant à l’environnement qu’à l’économie.

En avril 2019, la BEI a apporté à Resalta un concours de 6 millions d’EUR en fonds propres, qui bénéficiait également de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe.

Notes aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Le montant total des engagements de la BEI en Slovénie depuis que la Banque a débuté ses activités dans le pays atteint désormais 6,99 milliards d’EUR. La BEI a investi dans des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE en Slovénie. À ce jour, la BEI a soutenu plus de 5 000 PME slovènes, préservant ainsi plus de 44 000 emplois.

À propos de Resalta

Resalta est l’un des principaux fournisseurs indépendants de services énergétiques en Europe du Sud-Est. Présente sur dix marchés, Resalta propose à ses clients publics et privés des solutions d’efficacité énergétique soigneusement adaptées grâce au modèle SSE. Ses solutions clés en main couvrent tous les aspects du projet, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et le financement ; ce qui permet aux clients de rénover leurs systèmes énergétiques et faire des économies sans devoir consentir des investissements. L’un des projets de référence de Resalta est la rénovation énergétique de 48 bâtiments municipaux de la ville de Ljubljana, qui a remporté le trophée du meilleur projet européen dans le domaine de l’efficacité énergétique décerné en 2019 par la Commission européenne. Outre la promotion de l’efficacité énergétique, Resalta conçoit également des projets et des centrales électriques utilisant des énergies renouvelables dans toute l’Europe centrale et du sud-est, en mettant l’accent sur la technologie solaire photovoltaïque. Grâce à sa collaboration avec des municipalités et des clients privés, l’impact de Resalta sur la sensibilisation et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables a permis de réduire les émissions de CO 2 et l’intensité énergétique dans la région.

À propos du Mécanisme de financement de la croissance européenne

Lancé à la fin de 2016, le Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF, selon son acronyme anglais) est un programme mis en place par la BEI et soutenu par la Commission européenne destiné à combler un déficit persistant du marché en matière de financement de la croissance. Il vise à fournir des financements à risque de type apports de fonds propres aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire européennes hautement innovantes et à forte croissance. À ce jour, après 80 projets, le montant total des prêts signés au titre de l’EGFF, avec le soutien du FEIS, s’élève à 1,8 milliard d’EUR.