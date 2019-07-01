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RESALTA (EGFF)

Signature(s)

Montant
12 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 12 000 000 €
Énergie : 12 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 6 000 000 €
19/12/2019 : 6 000 000 €
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Slovénie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI signe un accord de prêt de 12 millions d’euros avec le fournisseur de services énergétiques Resalta

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20180458
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RESALTA (EGFF)
RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV DOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 32 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Resalta is a Slovenian energy services company ("ESCO") offering energy efficiency solutions in South Eastern Europe.

The proposed venture debt loan will help Resalta accelerate the commercialization of its services and enhance its positive environmental impact in Southeastern Europe. The EIB financing will be complementary to the existing financing and allow the company to keep its primary base in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Resalta will have to operate in line with the EIB's environmental and social standards.

The project promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that Resalta should be subject to EU public procurement legislation, then all contracts for the implementation of the project will need be tendered accordingly.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RESALTA (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123820597
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180458
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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