© ITM

Les fonds serviront à financer la stratégie de recherche-développement d’ITM dans le domaine des traitements anticancéreux.

Le financement est accordé par la banque de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 40 millions d’EUR à la disposition d’ITM Isotopen Technologien München AG (ITM), une société qui se consacre à la mise au point, à la production et à la fourniture à l’échelle mondiale de médicaments radiopharmaceutiques innovants à usage diagnostique et thérapeutique (théranostique) destinés à l’oncologie personnalisée. Les nouveaux fonds permettront à ITM de financer ses investissements dans la recherche-développement concernant un portefeuille propre de traitements théranostiques ciblés par radionucléides, visant un certain nombre de cancers comme les tumeurs neuroendocrines ou les métastases osseuses.

Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et responsable des opérations de la BEI en Allemagne et du FEIS, a commenté l’opération en ces termes : « Les activités de recherche-développement d’ITM visent à mettre au point des traitements pour des cancers qui présentent des possibilités de traitement limitées. Notre financement permettra donc de soutenir et d’accélérer la mise au point et la commercialisation de produits susceptibles d’améliorer la qualité de vie de milliers de patients. Il appuiera également la croissance à long terme d’ITM, laquelle contribuera à renforcer la position de chef de file de l’Europe dans la recherche-développement radiopharmaceutique. C’est très précisément pour des projets comme celui-ci que nous avons lancé le Plan d’investissement pour l’Europe. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie a déclaré : « Je suis fier de voir la Commission européenne soutenir les recherches de pointe dans le domaine du cancer menées par ITM. Les efforts déployés pourraient se révéler vitaux pour tant de personnes. Le financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe permet à la Banque européenne d’investissement de financer des projets très innovants comme celui-ci, aux résultats encore inconnus, mais dont le potentiel de mise au point de traitements à même de changer la vie des malades est colossal. »

Steffen Schuster, le PDG d’ITM, a ajouté : « Le Plan d’investissement pour l’Europe est d’une importance capitale pour faciliter la croissance économique de l’UE. Nous sommes très honorés de pouvoir y participer et reconnaissants envers la BEI, qui soutient la mission que nous accomplissons avec passion afin d’améliorer les résultats du traitement et la qualité de vie des malades du cancer, en mettant au point une nouvelle génération de produits radiopharmaceutiques. La thérapie ciblée par radionucléides est considérée comme un traitement prometteur d’un grand nombre de cancers difficiles à soigner. Grâce au prêt de la BEI, nous comptons accélérer nos recherches en matière de théranostique et étoffer notre portefeuille de produits en développement relevant de l’oncologie personnalisée pour les indications des tumeurs neuroendocrines et des métastases osseuses, par exemple. Nous sommes convaincus d’être bien équipés pour répondre de manière optimale aux besoins des patients. »

À propos d’ITM Isotopen Technologien München

ITM Isotopen Technologien München AG est un groupe privé d’entreprises spécialisées dans la biotechnologie et la radiopharmaceutique, se consacrant à la mise au point, à la production et à la fourniture à l’échelle mondiale de produits radiopharmaceutiques et de radionucléides à usage théranostique ciblé destinés au traitement du cancer. Depuis leur création en 2004, ITM et ses filiales ont mis en place une production conforme aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) et un solide réseau d’approvisionnement mondial de plateformes de radionucléides et de générateurs de radionucléides pour des traitements théranostiques ciblés de nouvelle génération contre le cancer. En outre, ITM met au point un portefeuille propre et en croissance de traitements ciblés, qui en sont à divers stades de développement clinique et qui luttent contre différents cancers comme les tumeurs neuroendocrines ou les métastases osseuses. Les principaux objectifs d’ITM, que le groupe partage avec ses partenaires scientifiques, médicaux et industriels dans le monde entier, consistent à améliorer de manière significative les résultats du traitement et la qualité de vie des patients atteints du cancer, tout en diminuant les effets indésirables et en contribuant positivement à l’économie de la santé au moyen d’une nouvelle génération de thérapies ciblées par radionucléides dans le domaine de l’oncologie personnalisée.