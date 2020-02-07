Quelque 204 millions d’EUR ont été prêtés par la BEI et 47 millions d’EUR engagés sous la forme de garanties par le FEI.

Au total, quelque 2 300 petites entreprises, représentant environ 24 200 emplois, ont bénéficié des opérations du Groupe BEI en Slovaquie en 2019.

En 2019, le Groupe Banque européenne d’investissement (le Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition, au total, 251 millions d’EUR pour des prêts et des garanties en Slovaquie.

Du lancement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) jusqu’à la fin de 2019, 555 millions d’EUR de financements au titre du FEIS ont été approuvés au total en Slovaquie. Ils devraient permettre de mobiliser 1,45 milliard d’EUR d’investissements. Le FEIS est le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe, qui vise à accroître le niveau d’investissement en Europe, à soutenir la création d’emplois et à promouvoir la croissance.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « 2019 a été une année importante pour les activités de la BEI en Slovaquie avec la signature du projet de mobilité urbaine durable à Bratislava, qui est le premier prêt accordé par la BEI à cette ville. Ce projet aura des incidences positives sur les changements climatiques et améliorera le quotidien des habitants de Bratislava et de ceux qui s’y rendent chaque jour pour des raisons professionnelles. L’autre investissement important de la BEI est le fonds Venture to Future Fund, grâce auquel la Banque pourra apporter son appui à une initiative nationale dans un État membre où le financement en fonds propres n’est pas très développé. La participation combinée du Fonds et de ses co-investisseurs facilitera l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises hautement performantes en Slovaquie. Je suis également heureuse de souligner le rôle clé joué par les services de conseil de la BEI : grâce à notre assistance technique, la préparation de projets dans les régions slovaques a permis d’obtenir, au total, quelque 4,6 milliards d’EUR d'aides non remboursables de l’UE, pour des projets représentant un investissement global de 8,35 milliards d’EUR. »

Promotion de la mobilité urbaine à Bratislava

La BEI a accordé un prêt-cadre de 50 millions d’EUR à la Ville de Bratislava, en complément des fonds mis à disposition par l’UE. Grâce à ce concours, la ville entend développer encore ses transports urbains durables. Les investissements réalisés au titre de ce prêt-cadre ciblent l’accroissement et la modernisation du réseau de tramways et de trolleybus et l’intégration des transports publics avec d’autres mode de transport dans une stratégie de transport cohérente à Bratislava. D’une manière générale, l’objectif est de faciliter une transition vers des modes de déplacement plus durables, comme les transports en commun et les transports actifs (à pied, à vélo), qui représentent quelque 60 % dans la répartition modale des déplacements à Bratislava. Parmi les grands projets relevant de ce programme, on citera la reconstruction et le prolongement des lignes de tramways existantes, ainsi que la construction de phase II d’une nouvelle ligne de tramway reliant le centre-ville à Petržalka, la zone résidentielle la plus densément peuplée de la ville.

Financements au titre du Plan d’investissement pour l’Europe en Slovaquie en 2019

La BEI a engagé 10 millions d’EUR dans Venture to Future Fund, qui investit principalement dans des PME établies en Slovaquie, sous la forme d’apports de fonds propres et de quasi-fonds propres. Une vingtaine de PME devraient bénéficier des 40 millions d’EUR de contributions cumulées de l’ensemble des investisseurs. Le fonds a été créé avec l’appui de l’institution nationale lde promotion économique, la Slovak Investment Holding (SIH).

Soutien du Groupe BEI en faveur des PME et des ETI

En 2019, la BEI a accordé des lignes de crédit à trois groupes bancaires opérant en Slovaquie (UniCredit Leasing, VUB et SGEF CZ). Ces institutions rétrocèdent les fonds de la BEI à des PME et des collectivités locales pour appuyer des projets dans les domaines des infrastructures locales, de l’action pour le climat, de la protection de l’environnement, de l’énergie, de la recherche-développement et de l’innovation, ainsi que des services, notamment du tourisme.

Les prêts de la BEI aident les PME à accéder à des financements à des conditions plus avantageuses. Quelque 904 projets réalisés par des PME et des ETI, contribuant à créer ou à préserver quelque 18 000 emplois, ont bénéficié de prêts intermédiés de la BEI en Slovaquie en 2019.

Le FEI, quant à lui, a engagé 46,8 millions d’EUR dans trois opérations de garantie, destinées à mobiliser 148 millions d’EUR. En 2019, quelque 1 390 entreprises ont bénéficié d’opérations du FEI en Slovaquie, qui ont permis de soutenir environ 6 200 emplois, portant à 24 200 le nombre total d’emplois créés ou préservés par le Groupe BEI.

Les services de conseil de la BEI en Slovaquie

Les services de conseil de la BEI en Slovaquie sont assurés principalement par les programmes suivants : Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes), la plateforme européenne de conseil en investissement, le dispositif Conseils en instruments financiers (y compris fi-compass et les services bilatéraux), InnovFin – Conseils, le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC) et le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA).

Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes)

Trois missions ont été accomplies par Jaspers en Slovaquie en 2019. L’assistance au titre de Jaspers dans le pays a démarré en 2006. À ce jour, 87 missions de conseil ont été menées à bien et 27 sont en cours (dont près de 74 % dans le secteur des transports). Sur ces 114 missions, 76 concernent de grands projets et 14 des projets de moindre envergure, tandis que les 24 autres portent sur des initiatives transversales ou de renforcement des capacités. Depuis 2007, 46 grands projets ayant bénéficié de conseils et (ou) d’un soutien à l’instruction au titre de Jaspers ont été approuvés par la Commission européenne. Au total, ces projets ont bénéficié de 4,58 milliards d’EUR d’aides non remboursables de la CE et représenté un coût d’investissement de 8,35 milliards. En 2019, Jaspers a mené à bien quatre missions d’instruction en Slovaquie. Au cours la période de programmation 2014-2020, la Commission européenne a approuvé 10 grands projets relevant des Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), assortis d’un volume d’aides non remboursables de près de 1,73 milliard d’EUR et représentant un investissement total de plus de 3 milliards d’EUR.

La plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre la BEI et la Commission européenne. Elle représente le pilier de conseil du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle fait office de guichet unique pour les entreprises et les institutions à la recherche de services de conseil et d’assistance technique pour la préparation de projets. À fin décembre 2019, la plateforme avait traité 25 demandes de conseil en provenance de Slovaquie, répondant aussi bien à des demandes de renseignements qu’à des demandes d’assistance technique et (ou) de financement. Parmi ces demandes, 17 concernaient des projets spécifiques, cinq provenaient du secteur privé et quatre remplissaient les conditions requises recevoir des bénéficier d’une assistance consultative globale. La plateforme a apporté son soutien dans différents secteurs, en particulier les villes intelligentes et les plateformes d’investissement.

Le dispositif Conseils en instruments financiers apporte aux parties prenantes publiques et privées son savoir-faire et les aide dans le recensement, l’établissement et la mise en œuvre d’instruments financiers et de fonds d’investissement, qu’ils soient génériques ou conçus sur mesure. fi-compass est une plateforme de services de conseil sur les instruments financiers relevant des Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI). Des informations sur les événements passés et à venir sont disponibles à l’adresse www.fi-compass.eu/events. Le site web de fi-compass comprend également une page dédiée aux informations et aux documents concernant les instruments financiers des fonds ESI en Slovaquie :https://www.fi-compass.eu/financial-instruments/slovakia.

Le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) s’inscrit dans le cadre plus général de l’action engagée par la BEI pour soutenir la réalisation des objectifs de la politique climatique et énergétique de l’UE. Cette initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne accorde des aides non remboursables pour de l’assistance technique axée sur la mise en œuvre de programmes dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la production décentralisée à partir de sources d’énergie renouvelables et des transports urbains (voir la page web consacrée à ELENA). En Slovaquie, ELENA soutient actuellement Bratislava dans la mise en œuvre de son projet relatif à l’efficacité énergétique, pour lequel elle apporte une contribution de 1,5 million d’EUR et vise à mobiliser 66,1 millions d’EUR d’investissements publics. L’achèvement du projet SEPR (Sustainable Energy in Prešov Region) montre qu’ELENA a pu soutenir, à l’aide d’une contribution de 0,9 million d’EUR, la région autonome de Prešov dans la préparation de projets ayant trait à l’efficacité énergétique ainsi qu’à l’utilisation de l’énergie solaire et à la rénovation de l’éclairage public, qui ont représenté un volume d’investissement de, respectivement, 26 millions d’EUR et 7,9 millions d’EUR (voir la fiche du projet SEPR ou la carte interactive ELENA pour plus d’informations).

L’EPEC (Centre européen d’expertise en matière de PPP) est un réseau unique de membres disposant d’un savoir-faire en matière de partenariats public-privé (PPP), qui a pour mission de soutenir le secteur public dans la mise en œuvre de PPP solides. Ses activités consistent principalement en la réalisation de travaux analytiques et en l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de PPP entre ses membres. L’EPEC a apporté des conseils au ministère des finances sur certains aspects liés à ses orientations méthodologiques en matière de PPP, notamment pour ce qui est de l’évaluation du rapport coûts-résultats. Parmi les autres activités menées précédemment figure également une étude du contrat relatif au PPP concernant l’autoroute D4, sous l’angle d’Eurostat.