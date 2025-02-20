Slovaquie : la BEI aide Bratislava à moderniser ses infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement

©Zhang Kaiyv/ Unsplash

Les investissements visent à assurer un approvisionnement en eau et une gestion des eaux usées fiables, à relever les défis liés aux changements climatiques et à améliorer la protection du Danube.

Grâce au financement de la BEI, la compagnie des eaux de Bratislava BVS améliorera son efficacité en réduisant ses coûts énergétiques par le recours accru à des sources d’énergie vertes.

Il s’agit de la première coopération directe entre la BEI et une compagnie municipale à Bratislava pour stimuler les investissements dans le secteur de l’eau.

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le secteur de l’eau, met 50 millions d’euros à la disposition de la compagnie municipale des eaux de Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), pour la modernisation et l’agrandissement nécessaires de ses infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le financement contribuera à la mise en conformité de la gestion de l’eau et des eaux usées de Bratislava avec la réglementation de l’Union européenne (UE), pour garantir une eau potable de qualité supérieure dans la ville tout en permettant à BVS d’accroître l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie verte.

Le programme de modernisation vise à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en eau pour près d’un demi-million d’habitants et d’entreprises à Bratislava, principal centre d’affaires de Slovaquie. Il favorise également la responsabilité environnementale en rendant la ville plus résiliente aux effets néfastes des changements climatiques et permet à BVS d’accroître encore son efficacité et de réduire ses coûts énergétiques.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Grâce à la coopération de la BEI avec BVS, les habitants et les entreprises de Bratislava peuvent s’attendre à une eau plus propre, à une gestion efficace des eaux usées et à des pratiques respectueuses de l’environnement qui améliorent la qualité de vie. À Bratislava, comme ailleurs en Europe, la solidité et la durabilité des centres urbains passent par une gestion moderne de l’eau. »

Ladislav Kizak, PDG de BVS : « La coopération a été approuvée à la suite d’une préparation minutieuse et d’une communication approfondie avec la BEI. Ce financement est nettement plus avantageux pour nous que les concours des banques commerciales. Notre partenariat devrait jouer un rôle crucial pour la réalisation de nos ambitieux objectifs en matière d’amélioration des services à la clientèle et de protection de l’environnement dans notre zone d’intervention. »

Une infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement moderne pour Bratislava

Le projet de modernisation financé par la BEI prévoit de remplacer des infrastructures vétustes par des technologies de pointe performantes permettant de réduire au minimum les pertes d’eau et d’améliorer l’efficacité de la distribution. Il vise aussi à agrandir le réseau d’approvisionnement en eau de BVS pour répondre aux besoins de la ville en expansion constante, tout en renforçant la protection des eaux souterraines et de surface de la région métropolitaine de Bratislava ainsi que celle du Danube.

En outre, le recours à la biomasse comme source d’énergie réduira fortement l’empreinte carbone de la compagnie des eaux, dans le droit fil de l’engagement de la ville en faveur de l’action pour le climat.

Informations générales

Banque européenne d’investissement : La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur mondial de l’eau, avec plus de 88 milliards d’euros investis dans plus de 1 700 projets visant à améliorer l’assainissement, à fournir un accès à l’eau potable et à réduire les risques d’inondation.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) approvisionne en eau potable quelque 740 000 clients réguliers dans 118 municipalités dans l’ouest de la Slovaquie. L’eau puisée provient principalement de sources souterraines d’une qualité exceptionnelle. Ces sources d’eau bénéficiant d’une implantation avantageuse près du Danube et d’un sous-sol unique de gravier et de sable, elles sont à la fois abondantes et de grande qualité. Techniquement, les 60 sources d’eau qu’exploite actuellement BVS pourraient couvrir la consommation de plus de la moitié de la Slovaquie. Le réseau compte plus de 3 200 kilomètres de canalisations qui acheminent l’eau vers 130 réservoirs et vers ses clients.

La deuxième activité clé de BVS porte sur l’assainissement dans les municipalités raccordées au réseau d’égouts public. À cette fin, plus de 1 800 kilomètres de conduites d’égout acheminent les eaux usées vers 23 stations d’épuration. Avec une capacité de 172 800 m3 par jour (soit 2 000 litres par seconde), la station centrale de traitement des eaux usées de Vrakuňa est la plus grande de Slovaquie.

BVS contrôle la qualité de l’eau potable et des eaux traitées dans ses laboratoires agréés.

La compagnie des eaux compte 89 actionnaires, qui sont des villes et des municipalités de la région où elle exerce ses activités. La ville de Bratislava est l’actionnaire majoritaire, avec 59,29 % du capital. BVS détient plus de 8 % du capital en actions propres.