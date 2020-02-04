© Telefonica

Ces fonds serviront à renforcer le réseau mobile à large bande et l’innovation.

Telefónica Deutschland améliore encore son profil de financement.

La BEI impose des exigences élevées en matière de durabilité aux emprunteurs.

Telefónica Deutschland a obtenu un prêt de 450 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’entreprise utilisera les fonds pour déployer un réseau 5G à haute efficacité énergétique et renforcer son réseau LTE.

En décembre dernier, Telefónica Deutschland a annoncé qu’elle allait fortement accroître ses investissements dans son réseau de téléphonie mobile en 2020 et 2021. L’entreprise augmentera considérablement sa capacité de réseau dans les villes afin d’y conserver sa position de chef de file du marché. Et elle s’emploiera à couvrir les « zones blanches » en milieu rural, afin d’y gagner de nouveaux clients.

« Ce prêt nous permet de déployer rapidement un réseau 5G à haute efficacité énergétique et ainsi de répondre à la demande en forte hausse de nos clients concernant les données mobiles », a déclaré Markus Rolle, directeur financier chez Telefónica Deutschland. « Nous nous réjouissons tout particulièrement, dans ce contexte, de la collaboration renouvelée avec la BEI qui, en tant que banque européenne du climat, joue un rôle important pour l’avenir de notre planète. »

La BEI finance exclusivement des projets d’investissement qui répondent à des normes environnementales et sociales élevées. La technologie 5G permet de transférer de plus grandes quantités de données tout en réduisant la consommation d’énergie par unité de donnée. En 2016 déjà, la BEI avait financé le renforcement du réseau de téléphonie mobile de Telefónica Deutschland au moyen d’un prêt auquel étaient associés d’ambitieux objectifs d’économies d’énergie.

« La 5G, la norme de téléphonie mobile de nouvelle génération, arrive à grands pas », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation et des opérations de la Banque en Allemagne. « Elle apportera plus de débit et une meilleure connectivité de masse et permettra aux citoyens et à l’économie de disposer de réseaux extrêmement fiables et offrant une grande réactivité. Elle contribuera ainsi à améliorer considérablement les applications sans fil existantes et à ouvrir des domaines d’activité entièrement nouveaux. C’est là la base de l’innovation et de la croissance en Europe, un objectif qui, aux côtés de l’action en faveur du climat, constitue une priorité de premier ordre de la banque de l’UE. »

Grâce au prêt d’une durée de huit ans que lui a accordé la BEI, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG améliore encore sa structure de financement. En décembre, Telefónica Deutschland avait déjà signé un prêt syndiqué de 750 millions d’EUR dont la marge d’intérêt est liée à une note externe de durabilité.