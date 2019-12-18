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TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 450 000 000 €
Télécom : 450 000 000 €
Date(s) de signature
14/01/2020 : 150 000 000 €
18/12/2019 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/02/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Communiqués associés
Allemagne : Telefónica Deutschland obtient un prêt de 450 millions d’EUR de la BEI pour le déploiement du réseau 5G

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2020
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20190072
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
TELEFONICA GERMANY GMBH & CO OHG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1026 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the initial 5G rollout, the strengthening of rural mobile 4G coverage and the 4G capacity increase. The project will result in a higher 5G population coverage and an increase to 99% for 4G in Germany. The project implementation is planned for the years 2020 to 2021.

The project supports the development of the promoter's mobile infrastructure to provide advanced 4G and 5G based services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The residual environmental impact will be limited after appropriate mitigation measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU Directives on public procurement.

Documents liés
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Allemagne : Telefónica Deutschland obtient un prêt de 450 millions d’EUR de la BEI pour le déploiement du réseau 5G

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Date de publication
6 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123628523
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190072
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164852775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190072
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Fiche technique
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Telefonica Advanced Mobile Broadband 5G
Telefonica Advanced Mobile Broadband 5G
©Telefonica

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