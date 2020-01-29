La BEI prête 2,5 milliards de SEK à Wallenstam pour la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

L’opération est assortie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 2,5 millions de SEK avec Wallenstam AB pour soutenir la construction, en Suède, de logements intermédiaires répondant à la norme de consommation d’énergie proche de zéro. Le financement de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le projet Väven, qui comprendra 116 logements locatifs, a été inauguré hier. Il s’agit de l’un des projets relevant de l’accord de financement, pour lequel une première tranche de 500 millions de SEK a été décaissée. Le solde du prêt, assorti d’une période de disponibilité d’un an, devrait être affecté en faveur de plusieurs autres projets de logements durables. La BEI accorde une ligne de crédit non garantie de 2,5 milliards de SEK d’une durée de sept ans.

Comme l’exige la BEI, toutes les nouvelles habitations répondront à la norme des « bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle ». Ce financement a pour objet de soutenir la construction de biens locatifs afin de réduire la pénurie actuelle de logements dans les grandes villes de Suède.

« Les activités de Wallenstam coïncident avec la mission de la BEI, qui est non seulement de contribuer à l’emploi et à la croissance, mais aussi, dans une large mesure, de soutenir les investissements en faveur du climat. Je suis donc heureux que la BEI puisse contribuer à alléger la pression sur l’offre de logements locatifs en Suède en appuyant l’investissement dans le logement durable », s’est félicité Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes », a fait la déclaration suivante : « La transition de l’Europe vers une économie neutre pour le climat rend absolument nécessaires les investissements qui améliorent réellement l’efficacité de nos bâtiments sur le plan énergétique. En recourant à la garantie du budget de l’UE pour soutenir ce projet avec Wallenstam en Suède, nous investissons l’argent des contribuables européens en accordant la priorité à la durabilité. Le fait que le projet concerne des logements à loyers modérés le rend important à double titre. »

« L’engagement de la BEI est un gage de qualité pour notre entreprise, notamment en ce qui concerne notre activité de développement de nouveaux logements économes en énergie. Nous sommes très fiers de cette collaboration », a ajouté Hans Wallenstam, PDG de Wallenstam AB.

Informations générales

Wallenstam est une société immobilière qui gère, construit et développe des immeubles résidentiels et de bureaux durables à Göteborg, Stockholm et Uppsala. Son portefeuille immobilier est évalué à environ 50 milliards de SEK et sa clientèle se compose d’environ 9 000 ménages et 1 000 entreprises. La surface locative totale gérée approche le million de mètres carrés. Wallenstam est autosuffisante en matière d’énergie renouvelable car elle dispose de ses propres éoliennes. Les actions B de l’entreprise sont cotées au Nasdaq de Stockholm depuis 1984.