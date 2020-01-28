©Szymon Mucha/ Shutterstock

Les prêts de la BEI, d’un montant cumulé de 200 millions de PLN (46,4 millions d’EUR), contribueront à la mise à niveau des conduites et des sous-stations existantes et au raccordement de nouveaux foyers ; à Bydgoszcz, le prêt financera également l’installation de sources de production à haut rendement

Au total, les projets bénéficieront à environ 500 000 utilisateurs finals et amélioreront la qualité de l’air dans les deux villes et aux alentours

Ces deux prêts relèvent du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI), dans son rôle consolidé de banque européenne du climat, s’attache à renforcer son soutien à des villes polonaises pour qu’elles mettent en œuvre des programmes ambitieux en matière d’efficacité énergétique. Les opérateurs de distribution de chauffage de Bydgoszcz et de Lublin recevront des prêts de la BEI en vue de moderniser leur réseau, ce qui entraînera une réduction des pertes énergétiques et améliorera la qualité de l’air au bénéfice de leur population.

La BEI prêtera 100 millions de PLN (l’équivalent de 23,2 millions d’EUR) à l’opérateur de chauffage urbain de Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – KPEC) afin de financer la modernisation du réseau de chauffage urbain de la ville et une partie de son système de production d’énergie. Les communes voisines (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią et Koronowo) en profiteront également.

La BEI prêtera aussi 100 millions de PLN (l’équivalent de 23,2 millions d’EUR) à l’opérateur de chauffage urbain de Lublin (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA – LPEC) afin de financer la modernisation du réseau de chauffage urbain de la ville.

Dans les deux cas, la Banque financera jusqu’à 50 % du coût du projet.

Ces opérations relèvent du prêt-cadre en faveur du secteur du chauffage urbain en Pologne, qui bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker). Avant Bydgoszcz et Lublin, Opole a été la première ville à bénéficier du programme début 2019.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus sûrs de faire baisser la demande en énergie et, ce faisant, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit de nos premiers prêts aux opérateurs des réseaux de chauffage de Bydgoszcz et de Lublin. Ils viennent compléter la liste toujours plus longue des opérateurs municipaux polonais qui bénéficient de l’appui de la BEI pour financer leurs programmes d’efficacité énergétique, qui améliorent la qualité de l’air. Cette opération s’inscrit également dans la transition générale vers une économie à faible intensité de carbone et, en tant que banque européenne du climat, nous sommes heureux de jouer un rôle. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Pour que le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe soit couronné de succès, nous devons investir massivement dans des projets ayant trait à l’efficacité énergétique. Le financement du plan d’investissement mis à disposition par la banque climatique de l’UE entraînera une transformation des villes de de Bydgoszcz et de Lublin. C’est une très bonne nouvelle pour les habitants de ces villes et un nouvel exemple d'une transition réussie vers la neutralité climatique. »

Informations complémentaires concernant les prêts