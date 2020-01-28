- Les prêts de la BEI, d’un montant cumulé de 200 millions de PLN (46,4 millions d’EUR), contribueront à la mise à niveau des conduites et des sous-stations existantes et au raccordement de nouveaux foyers ; à Bydgoszcz, le prêt financera également l’installation de sources de production à haut rendement
- Au total, les projets bénéficieront à environ 500 000 utilisateurs finals et amélioreront la qualité de l’air dans les deux villes et aux alentours
- Ces deux prêts relèvent du Plan d’investissement pour l’Europe
La Banque européenne d’investissement (BEI), dans son rôle consolidé de banque européenne du climat, s’attache à renforcer son soutien à des villes polonaises pour qu’elles mettent en œuvre des programmes ambitieux en matière d’efficacité énergétique. Les opérateurs de distribution de chauffage de Bydgoszcz et de Lublin recevront des prêts de la BEI en vue de moderniser leur réseau, ce qui entraînera une réduction des pertes énergétiques et améliorera la qualité de l’air au bénéfice de leur population.
La BEI prêtera 100 millions de PLN (l’équivalent de 23,2 millions d’EUR) à l’opérateur de chauffage urbain de Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – KPEC) afin de financer la modernisation du réseau de chauffage urbain de la ville et une partie de son système de production d’énergie. Les communes voisines (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią et Koronowo) en profiteront également.
La BEI prêtera aussi 100 millions de PLN (l’équivalent de 23,2 millions d’EUR) à l’opérateur de chauffage urbain de Lublin (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA – LPEC) afin de financer la modernisation du réseau de chauffage urbain de la ville.
Dans les deux cas, la Banque financera jusqu’à 50 % du coût du projet.
Ces opérations relèvent du prêt-cadre en faveur du secteur du chauffage urbain en Pologne, qui bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker). Avant Bydgoszcz et Lublin, Opole a été la première ville à bénéficier du programme début 2019.
Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus sûrs de faire baisser la demande en énergie et, ce faisant, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit de nos premiers prêts aux opérateurs des réseaux de chauffage de Bydgoszcz et de Lublin. Ils viennent compléter la liste toujours plus longue des opérateurs municipaux polonais qui bénéficient de l’appui de la BEI pour financer leurs programmes d’efficacité énergétique, qui améliorent la qualité de l’air. Cette opération s’inscrit également dans la transition générale vers une économie à faible intensité de carbone et, en tant que banque européenne du climat, nous sommes heureux de jouer un rôle. »
Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Pour que le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe soit couronné de succès, nous devons investir massivement dans des projets ayant trait à l’efficacité énergétique. Le financement du plan d’investissement mis à disposition par la banque climatique de l’UE entraînera une transformation des villes de de Bydgoszcz et de Lublin. C’est une très bonne nouvelle pour les habitants de ces villes et un nouvel exemple d'une transition réussie vers la neutralité climatique. »
Informations complémentaires concernant les prêts
- À Bydgoszcz, les projets de KPEC (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.) visant à rénover le réseau de chauffage urbain auront pour conséquence un approvisionnement en chaleur plus efficace pour près de 250 000 utilisateurs finals, soit environ 70 % de la population. Le prêt de la BEI financera le programme d’investissement quinquennal (2018-2022) de KPEC. Au total, 55 km de conduites et 96 sous-stations seront remis à niveau et 71 km de conduites et 416 sous-stations seront construits. De plus, cinq moteurs de cogénération au gaz à haut rendement remplaceront les modèles au charbon existants, entraînant ainsi jusqu’à 25 % d’économies d’énergie primaire. L’empreinte carbone de l’électricité produite correspondra à 228 g de CO2 éq. /kWh, soit un niveau inférieur au seuil de 250 g de CO2 éq. /kWh fixé par la BEI.
- À Lublin, les projets de LPEC (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.) visant à rénover le réseau de chauffage urbain auront pour conséquence un approvisionnement en chaleur plus efficace pour près de 250 000 utilisateurs finals, soit environ 75 % de la population. Le prêt de la BEI financera le programme d’investissement quinquennal (2018-2022) de LPEC. Au total, 33 km de conduites et 211 sous-stations seront remis à niveau et 28 km de conduites et 355 sous-stations seront construits, renforçant ainsi la capacité de 59 MWth et améliorant la sécurité et l’efficacité du réseau de chauffage urbain.
- Le contrat a été signé par la BEI avec KPEC (Bydgoszcz) en décembre 2019 et avec LPEC (Lublin) en octobre 2019. La plupart des fonds mis à disposition par la BEI devraient être décaissés cette année.
- Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le prêt-cadre destiné au secteur du chauffage en Pologne en 2018, pour un montant de 250 millions d’EUR au maximum (un peu plus de 1 milliard de PLN). Jusqu’à présent, en incluant le prêt de 120 millions de PLN (équivalent à 28 millions d’EUR) à Opole signé en janvier 2019, la BEI a conclu des accords de prêts pour un montant total de 320 millions de PLN (soit 74 millions d’EUR).