La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’entreprise de biotechnologie MolMed S.p.A. ont conclu un contrat de financement portant sur une ligne de crédit de 15 millions d'EUR au maximum, à accorder dans les années venir à MolMed S.p.A. et qui vise à soutenir le plan de développement de l’entreprise en faveur d’une croissance durable ; pour obtenir ce financement, MolMed S.p.A. devra satisfaire à une série de critères de performance convenus.

MolMed est une entreprise de biotechnologie établie à Milan et dont les activités sont centrées sur la recherche, le développement, la production et la validation clinique de thérapies géniques et cellulaires pour le traitement du cancer et de maladies rares.

Le financement est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan Juncker.

La Banque apportera une contribution significative aux plans de développement de processus et de produits innovants de MolMed, dans le but de soutenir la croissance continue de l’entreprise et de valoriser le potentiel inexploité lié à ses activités.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Je suis très heureux de la conclusion de cette opération qui est un projet emblématique des activités de la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe puisqu’elle concerne un investissement d’impact axé sur la recherche et le développement dans un secteur de première importance pour la santé et la vie des citoyens ».

Paolo Gentiloni, Commissaire européen aux affaires économiques : “Les financements pour la recherche, le développement et les essais cliniques sont cruciaux pour les entreprises de biotechnologie telles que MolMed. Le Plan d'investissement pour l'Europe a déjà un historique notable de soutien à la recherche contre le cancer, mais il s'agit là de l’un des premiers projets en Italie. La Commission continuera à soutenir la recherche médicale de pointe qui pourrait s’avérer vitale pour tant d’Européens. »

Riccardo Palmisano, PDG de MolMed : « Nous sommes heureux et fiers de la conclusion de cet accord. Nous sommes fiers car, d'une part, les critères de sélection de la Banque européenne d’investissement sont stricts et uniquement axés sur l’innovation et la croissance durable, et d'autre part, parce que nous sommes l’une des premières entreprises italiennes à avoir été retenue pour un financement de ce type. Nous sommes également très heureux parce que notre positionnement stratégique et les résultats financiers que nous avons récemment communiqués, de même que nos prévisions à court et moyen terme, nous ont permis d’avoir accès à ce produit de financement par l’emprunt concurrentiel et conditionnel grâce auquel nous évitons le recours à d’autres solutions ayant des effets dilutifs pour appuyer nos solides plans d’entreprise ».

À propos de MolMed

MolMed S.p.A. MolMed est une entreprise de biotechnologie en phase clinique dont les activités sont centrées sur la recherche, le développement, la production et la validation clinique de thérapies innovantes. MolMed est la première entreprise d’Europe à avoir obtenu l’autorisation BPF (bonnes pratiques de fabrication) pour les thérapies cellulaires et géniques ex vivo, qu’il s’agisse de ses spécialités pharmaceutiques ou de produits de tiers ou fabriqués dans le cadre de partenariats (par ex. : Strimvelis, thérapie génique d’Orchard pour le traitement de l’ADA-SCID, le déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine désaminase). En ce qui concerne ses activités de développement et de production pour le compte de tiers dans le cadre de l’autorisation BPF, MolMed a conclu de nombreux accords de partenariat avec des entreprises chefs de file établies en Europe ou aux États-Unis. Par ailleurs, MolMed met actuellement au point une nouvelle plateforme thérapeutique basée sur des récepteurs antigéniques chimériques (CAR), autologues et allogéniques ; le produit le plus à la pointe de cette catégorie est le CAR-T CD44v6, pour lequel l’autorisation de lancement des essais cliniques humains après une phase préclinique approfondie a été délivrée en mars 2019 pour les indications onco-hématologiques, telles que la leucémie aiguë myéloïde (LAM) et le mélanome malin (MM). Une subvention, dont l’octroi a été confirmé en mai 2019, sera allouée pour l’espaceur innovant intégré à la protéine CAR du produit, qui peut également être efficace dans le traitement de plusieurs types de tumeurs solides épithéliales. MolMed travaille également à l’élaboration de projets relatifs aux cellules tueuses NK, dans le cadre d’un accord de recherche conclu en 2018 avec Glycostem. MolMed, qui a été fondée en 1996, résulte d’un essaimage de l’institut de recherche scientifique San Raffaele ; l’entreprise est cotée sur le marché principal (MTA) de la Bourse de Milan, dont la gestion est assurée par Borsa Italiana depuis mars 2008. MolMed, qui a son siège et est établie à Milan (département de biotechnologie San Raffaele), possède une unité opérationnelle dans le parc scientifique OpenZone de Bresso.