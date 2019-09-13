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MOLMED (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2019 : 7 500 000 €
13/12/2019 : 7 500 000 €
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Italie : la BEI soutient les investissements de MolMed dans la recherche, le développement et la production de traitements innovants contre le cancer et les maladies rares

Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20190151
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOLMED (EGFF)
MOLECULAR MEDICINE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 35 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The Project will finance the RDI activities of the Promoter to develop innovative anti-cancer and rare diseases treatments in the field of cell and gene therapy, during the investment period 2019-2022.

The proposed transaction will accelerate the Promoter's RDI activities in the strategic and innovative scientific field of gene therapy. By co-investing in the project, the Bank contributes to the advancement in the field of anti-cancer and treatments for rare diseases, whilst also fostering the generation of European knowledge and acumen.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by EIB as being a listed company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Commentaires

Considering Molmed is a listed Company, publication and communication of the Project (among others, on website) can be performed only when the Finance Contract is signed.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLMED (EGFF)
Date de publication
30 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122878087
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190151
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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