Ce prêt viendra soutenir le programme de R-D d’Ottobock dans les années à venir.

Il s’agit d’un financement accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) contribue à l’expansion des activités liées aux sciences de la vie en Allemagne en prêtant jusqu’à 100 millions d’EUR à Ottobock SE & Co. KGaA, un chef de file mondial dans la fabrication et la fourniture de prothèses, d’orthèses et de fauteuils roulants. Ottobock utilisera ce financement au cours de la période 2019-2022 pour son programme européen de RDI portant sur divers nouveaux produits et améliorations techniques, en particulier dans les domaines des prothèses, des orthèses et de la mobilité humaine. Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « L’innovation est cruciale pour survivre dans ce secteur d’activité et, par conséquent, il est essentiel de consentir d’importantes dépenses dans la recherche-développement et les technologies. Alors que les grands acteurs peuvent tirer parti des synergies et réaliser des économies d’échelle au sein de leurs services de R-D, les acteurs de niche tels qu’Ottobock sont souvent mis au défi d’affecter des ressources et d’accélérer la RDI pour rester à la hauteur de leurs concurrents. Et c’est précisément là que la BEI intervient. Au sein de la banque de l’UE, une de nos grandes priorités est de soutenir des investissements axés sur l’innovation et une compétitivité accrue. Cela fait partie de notre mission de promouvoir la croissance durable et l’emploi en Europe. C’est pourquoi je me réjouis de notre coopération avec Ottobock, d’autant plus que l’entreprise fête ses 100 ans cette année. »

Paolo Gentiloni, Commissaire européen aux affaires économiques : « Je suis fier que l’UE soutienne la stratégie d'innovation d’Ottobock en s’appuyant sur la BEI et le plan d'investissement pour l’Europe – non seulement parce que les prothèses et les fauteuils roulants sont indispensables à tant d’Européens, mais également parce que ces fonds contribueront à préserver 7 000 emplois. Les investissements dans la recherche-développement maintiennent les entreprises européennes à l’avant-garde des avancées technologiques et leur permettent de rester compétitives. »

Jörg Wahlers, directeur financier d’Ottobock : « Nous sommes ravis que la BEI nous soutienne dans le financement de nos activités de R-D, aux côtés de partenaires internationaux de longue date appartenant au secteur bancaire privé. Notre objectif est de rendre les orthèses, les prothèses et les fauteuils roulants encore plus faciles et intuitifs à utiliser grâce aux technologies de la toute dernière génération.»

Andreas Goppelt, directeur technique d’Ottobock : « Après 100 ans d’innovation qui nous ont notamment permis de produire la C-Leg, la première articulation du genou commandée par microprocesseur, la C-Brace, une orthèse en argile commandée par capteur, ainsi que notre nouvelle main Bebionic qui peut être commandée intuitivement grâce à MyoPlus, nous allons connaître de nouvelles avancées majeures pour les utilisateurs dans les années à venir, grâce à la transition numérique et à l’intelligence artificielle. Le soutien de la BEI nous aide beaucoup à cet égard. »