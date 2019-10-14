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OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 50 000 000 €
Allemagne : 50 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2019 : 50 000 000 €
30/10/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Related public register
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Related EFSI register
19/11/2019 - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - La BEI continue d’encourager les activités liées aux sciences de la vie en prêtant jusqu’à 100 millions d'EUR à Ottobock

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 30/10/2019
20180700
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
OTTOBOCK SE UND CO KGAA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 229 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the European-based part of the promoter's corporate RDI programme for the period 2019-2022 related to various new products and product improvements.

The RDI activities focus particularly on innovative solutions in prosthetics, orthotics and seating options that can help people regain or maintain their mobility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project will not materially change current RDI practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90948759
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180700
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Date de publication
1 Nov 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171911735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180700
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Date de publication
19 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123652919
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180700
Dernière mise à jour
19 Nov 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Autriche, Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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