Un prêt de 100 millions d’EUR pour le plan d’investissement quinquennal de la société, couvert par la garantie du plan Juncker

Des projets situés dans cinq provinces du nord de la Lombardie

Des travaux dans les domaines de l’environnement, des réseaux de distribution d’eau et d’électricité, des centrales hydroélectriques, du chauffage urbain et de l’efficacité énergétique

Au total, 900 000 habitants, dont des ménages et des entreprises, en bénéficieront

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie le plan de développement d’Acsm Agam, entreprise de services collectifs cotée à la Bourse de Milan et exerçant ses activités dans le nord de la Lombardie (provinces de Monza, Côme, Lecco, Sondrio et Varèse). Un contrat de prêt de 100 millions d’EUR, d’une durée maximale de 16 ans, a été conclu en vue de la mise en œuvre du plan d’investissement quinquennal (2019-2023) du groupe Acsm Agam. Le financement bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’un des piliers du Plan d’investissement pour l’Europe (le « plan Juncker »).

Situés dans les territoires de référence du groupe, les projets concernent le secteur de l’environnement, les réseaux d’eau et d’électricité, les centrales hydroélectriques, le chauffage urbain, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et la ville intelligente, ou encore la cybersécurité. Le nombre total d’habitants concernés par les investissements de l’entreprise lombarde de services collectifs s’élève à 900 000, dont des ménages et des entreprises.

Pour le groupe Acsm Agam, l’opération représente une contribution importante à la consolidation de sa structure financière, en lui permettant de prolonger la durée moyenne de sa dette à des conditions compétitives et d’engager une collaboration avec la banque de l’UE, opérateur international de premier plan.

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré : « L’Europe investit pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Grâce au prêt de 100 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, octroyé dans le cadre du plan Juncker, Acsm Agam pourra continuer d’améliorer une série de services publics dans le nord de la Lombardie, en commençant par l’éclairage public et la distribution d’eau et d’électricité. »

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le financement de projets liés aux économies d’énergie en vue de lutter contre les changements climatiques est le défi principal que la BEI, en tant que banque de l’Union européenne, se doit désormais de relever. Dans ce contexte, le plan d’investissement du groupe Acsm Agam vise à améliorer la qualité, l’efficacité et la sécurité des services fournis. Il s’agit d’un projet phare, preuve de l’impact positif que l’Europe peut avoir sur la vie de ses citoyens. »

« Après avoir réalisé une grande opération de regroupement dans nos territoires de référence et adopté un plan d’entreprise ambitieux, notre groupe reçoit aujourd’hui l’appui de BEI afin de mettre celui-ci en œuvre avec un horizon à long terme, ce qui constitue une avancée essentielle pour notre développement, a déclaré Paolo Soldani, PDG d’Acsm-Agam.