Prêt de 65 millions d’EUR octroyé à KCM AD pour augmenter sa production de 25 %

Construction d’une nouvelle raffinerie de plomb et d’une unité d’électrolyse de zinc pour remplacer des installations obsolètes

Performance environnementale renforcée, augmentation du taux de recyclage des rebuts et meilleures conditions de travail

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 65 millions d’EUR à KCM AD, un producteur bulgare de plomb et de zinc, afin d’augmenter sa production de 25 %. Parallèlement, l’entreprise utilisera de plus en plus de matériaux recyclés, ce qui se traduira par un processus de production plus efficace et plus durable. Le zinc de KCM est utilisé dans les produits en acier galvanisé, la production d’alliages pour moulage sous pression et les produits en laiton et en bronze, tandis que son plomb est destiné principalement au secteur des batteries industrielles. La société emploie plus de 1 500 personnes.

L’accord bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi communément appelé « plan Juncker ». Grâce à cette garantie, la BEI est en mesure d’appuyer, dans une région relevant de l’objectif de cohésion, une société détentrice d’un brevet, ce qui lui permettra de rendre sa production plus durable.

« L’appui de l’Europe peut aider l’industrie lourde à atteindre des niveaux durables », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. Avant d’ajouter : « Bénéficiant du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, notre prêt permettra à KCM AD de mieux utiliser les ressources naturelles et de réduire l’intensité énergétique de son cycle de production. Ces deux mesures rendront l’entreprise plus compétitive et assureront un emploi à plus de 1 500 personnes dans une région d’Europe qui relève de l’objectif de cohésion. Cela montre bien que l’économie circulaire et l’action climatique vont de pair avec les objectifs ambitieux de l’Union européenne en matières sociales et d’emploi. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen pour l'économie : « Faire en sorte que nos industries traditionnelles soient plus respectueuses de l’environnement et plus modernes est essentiel pour stimuler l’efficacité énergétique. Avec 65 millions d’EUR mis à disposition par la BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, KCM peut améliorer et moderniser ses procédés de fabrication. Cet investissement aidera à appuyer plus de 1 500 emplois dans la région. »

Rumen Tsonev, PDG et président du Conseil d’administration de KCM 2000 AD : « Le soutien de la BEI permettra à KCM d’entrer en toute confiance dans la prochaine période d’investissement, assurant ainsi sa position sur le marché en tant que l’un des chefs de file européens du recyclage des métaux non ferreux, dont la demande est vigoureuse. Par conséquent, il contribuera également à des objectifs de développement plus durables. »

KCM AD utilisera le prêt de la BEI dans le cadre de son programme de mise à niveau technologique pour 2020-2023. Ce programme prévoit la modernisation et l’agrandissement de l’unité de raffinage du plomb et des métaux précieux et de l’unité d’électrolyse de zinc. Le projet augmentera de 15 points de pourcentage les capacités de recyclage pour différents types de rebuts de matières secondaires du plomb et du zinc. Les matières secondaires constituent actuellement environ 20 % du total de la production de plomb et de zinc raffinés, tandis que le projet portera la part des matériaux secondaires à environ 35 %. Ce chiffre est élevé par rapport à ce que l’on observe généralement dans l’UE : d’autres fonderies primaires européennes font état d’une proportion de recyclage allant seulement de 10 % à 15 %.

Détenue par KCM 2000 Group, KCM AD est une fonderie bulgare de plomb et de zinc de dimension moyenne, qui représente environ 1 % de la production mondiale et 3 % à 4 % de la production européenne. C’est l’unique fonderie d’Europe centrale et d’Europe du Sud-Est, ses concurrents les plus proches étant en Pologne et en Italie. Sa situation géographique en fait un acteur régional important qui bénéficie d’une part de marché notable, principalement en Europe de l’Est et en Turquie. KCM AD a une connaissance approfondie de ses clients et entretient des relations de longue date avec ces derniers.