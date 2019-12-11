© Prodrive

La BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR à Prodrive Technologies pour financer des projets d’agrandissement et de RDI.

Les activités de RDI porteront sur l’électronique de puissance et l’automatisation industrielle, en passant par les systèmes informatiques embarqués.

Ce prêt bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le principal pilier du « plan Juncker ».

La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 50 millions d’EUR à Prodrive Technologies, une entreprise technologique néerlandaise active dans la conception et la fabrication de produits électroniques et mécaniques et dans l’élaboration de logiciels. Prodrive utilisera ce financement pour soutenir un ambitieux programme de RDI visant sa gamme étendue de produits, systèmes et solutions dans différents secteurs. Il permettra également de renforcer des capacités de production connexes en vue de favoriser la croissance de l’entreprise. Le prêt de la BEI est accordé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

« En accordant ce prêt à Prodrive Technologies, la BEI apporte un appui déterminant aux entreprises de taille intermédiaire actives dans le secteur néerlandais des hautes technologies. Elle contribue aussi à renforcer les fondations de ce secteur : les activités de RDI. La BEI est fière de soutenir une entreprise aussi innovante au cours de cette phase passionnante de sa croissance et de son développement en contribuant de manière importante à une structure de financement stable et fiable », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Prodrive est manifestement une entreprise ambitieuse qui entend se développer. Grâce au prêt de 50 millions d’EUR que la BEI lui octroie dans le cadre de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, elle va pouvoir réaliser ses ambitions en matière d’élaboration de nouvelles technologies et de fabrication de produits encore plus innovants. Il est temps de passer à la vitesse supérieure ! »

« Le prêt de la BEI constitue un jalon important pour Prodrive Technologies. Il met en lumière nos solides antécédents en matière d’innovation et de création de valeur sur le marché. Nous considérons l’engagement de la BEI comme une confirmation appuyée de l’importance de nos activités au niveau européen. Ce dispositif donnera un nouvel élan aux investissements dans nos programmes technologiques et nos feuilles de route de production et il contribuera à notre croissance ambitieuse », a déclaré Pieter Janssen, le PDG de Prodrive Technologies.

Dans la vaste gamme de produits de l’entreprise figurent des systèmes informatiques embarqués, des équipements de conversion de puissance, d’automatisation et de commande, des solutions de visualisation et de traitement d’images et des détecteurs de conditions climatiques. Les principaux marchés qui bénéficieront des activités de RDI de Prodrive, soutenues par l’UE, concernent des applications mises en œuvre dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’automobile, de l’énergie, des infrastructures, de l’industrie et de la médecine.

Le prêt de la BEI soutient les efforts déployés par Prodrive en apportant une contribution positive à un avenir durable dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Ce financement permettra à Prodrive d’étendre et de renforcer encore davantage ses capacités innovantes en matière de RDI et d’élaboration de solutions climatiques, favorisant ainsi la réalisation de l’ODD 9 : industrie, innovation et infrastructures. Du fait de l’électrification accrue des véhicules et grâce à la mise au point d’équipements de recharge économes en énergie et au renforcement de l’efficacité énergétique des produits qu’elle destine aux marchés des semi-conducteurs, des infrastructures et des équipements médicaux, Prodrive contribue à la réalisation de l’ODD 12 : consommation et production durables.

Prodrive Technologies est une entreprise technologique néerlandaise active dans la recherche-développement et la fabrication de solutions électroniques, mécaniques et logicielles. Sa vaste gamme de produits comprend des systèmes informatiques embarqués, des équipements mécaniques, mécatroniques et de conversion de puissance, des dispositifs d’automatisation et de commande, des solutions de visualisation et de traitement d’images et des détecteurs de conditions climatiques. L’entreprise met en œuvre les technologies les plus récentes pour concevoir rapidement des produits sur mesure et utilise les derniers procédés de fabrication automatisés pour assurer une fabrication efficace, combinée à une qualité de production supérieure.