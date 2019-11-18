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PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Communiqués associés
Pays-Bas : Prodrive Technologies s’assure un appui européen pour des projets de croissance ambitieux
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/11/2019
20180166
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
PRODRIVE TECHNOLOGIES BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance investments in research, development and innovation (RDI) for electronics applications in different sectors, as well as the expansion of related manufacturing capacities qualifying as advanced manufacturing technology (AMT) to support the company's growth over the period 2018-2019.

The investments are mainly targeting the promoter's innovation activities in the fields of (i) power electronics and power conversion, (ii) embedded computing systems, (iii) industrial automation, (iv) vision & imaging systems, (v) motion and mechatronics and (vi) environmental sensing. The aim is to develop new products, new services, to develop advanced manufacturing technology know-how and to implement additional manufacturing capacity and ultimately to support the company's growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. The new capacities for electronics manufacturing will as well be implemented in an existing building inside an industrial park next to the current facilities that is already authorised for the planned activities.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
30/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Date de publication
30 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84886976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180166
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133098319
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180166
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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