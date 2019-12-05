Les PME et les ETI bénéficieront de 200 millions d’EUR par catégorie, le secteur agricole recevra 100 millions d’EUR.

Les investissements nouveaux ou engagés seront financés dans tous les secteurs productifs.

L’opération repose sur la souscription par la Banque européenne d’investissement d’une obligation émise par Banco BPM dans le cadre d’un placement privé.

Cinq cents millions d’EUR de nouvelles ressources mises à disposition de PME, d’ETI et d’exploitations agricoles : c’est le résultat de l’accord conclu entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco BPM visant à soutenir l’économie italienne.

Sur ce total, un montant de 200 millions d’EUR est destiné aux PME (jusqu’à 250 salariés), un montant identique est alloué pour les entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 3 000 salariés), alors que les entreprises agricoles bénéficieront d’un montant de 100 millions d’EUR, dont 10 % pour les « jeunes agriculteurs » (âgés de moins de 41 ans).

Les prêts serviront à financer de nouveaux investissements ou des initiatives en cours qui ne sont pas encore achevées. Les concours (à l’appui d’entreprises actives dans tous les secteurs productifs : agriculture, artisanat, industrie, commerce, tourisme et services) pourront concerner l’achat, la construction, l’extension ou la restructuration de bâtiments à vocation industrielle ; l’acquisition d’installations, d’équipements, de machines et de véhicules à moteur ; les dépenses, les charges connexes et les actifs incorporels liés aux investissements, y compris les frais de recherche, de développement et d’innovation ; et enfin les besoins permanents en fonds de roulement en rapport avec les activités d’exploitation.

En ce qui concerne la structure de l’opération, la BEI souscrira, dans le cadre d’un placement privé, une nouvelle obligation garantie émise dans le cadre du programme « BPM Covered Bond 2 », adossée à un portefeuille de prêts au logement, constitué conformément à la loi italienne sur les obligations bancaires garanties. L’obligation garantie émise par Banco BPM est assortie d’une échéance à six ans et d’un coupon à taux fixe de 0,5 % par an. Le remboursement du principal est prévu à l’échéance. De son côté, Banco BPM transfèrera 500 millions d’EUR de nouvelles ressources destinées à financer les projets des entreprises qui en feront la demande et bénéficieront ainsi d’un taux d’intérêt avantageux.

Par l’intermédiaire de son réseau de succursales, Banco BPM gèrera les demandes de financement, les décaissements et les remboursements. La durée des prêts est de 12 ans au maximum.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a déclaré : « Je suis particulièrement satisfait de la collaboration avec Banco BPM, qui fait preuve d’une grande rapidité dans l’allocation des ressources. Cela démontre que, grâce au partenariat avec une grande banque italienne, l’Europe peut être proche des citoyens et des entreprises, y compris agricoles, en vue de relancer l’économie. »

Giuseppe Castagna, administrateur délégué de Banco BPM, a commenté l’opération en ces termes : « Cette opération renforce le lien déjà très solide avec la BEI, qui constitue une part importante de l’activité continue de Banco BPM en faveur des entreprises italiennes. À ce jour, les financements octroyés dans le cadre d’accords avec la BEI nous ont permis de soutenir plus de 2 200 PME avec des prêts dépassant le milliard d’euros. En particulier, je me félicite de ce qu’une part importante du montant global soit réservée aux exploitations agricoles, un secteur dans lequel Banco BPM représente un point de référence pour de nombreux entrepreneurs et dans lequel nous avons l’intention de continuer de grandir. »

L’opération a été suivie, pour Banco BPM, par son équipe juridique interne soutenue par A&O. La BEI était, pour sa part, assistée par BonelliErede.

Note aux responsables de publication

Avec plus de 22 000 employés et plus de 1 700 agences, Banco BPM est le troisième groupe bancaire italien par ordre d’importance. Il sert 4 millions de clients via un réseau de distribution étendu et complémentaire et un modèle multicanal au maillage dense. Sa présence territoriale, qui bénéficie d’une position stratégique dans le nord de l’Italie, hisse Banco BPM au rang de chef de file national dans différents secteurs d’activité à forte valeur ajoutée, avec un positionnement unique, un portefeuille de marques de grande notoriété et des possibilités de ventes croisées entre les différents fournisseurs de produits.