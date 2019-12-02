La BEI finance un projet de 78 millions d’EUR portant sur l’expansion du groupe Carbery à l’international.

1 200 agriculteurs irlandais profitent d’une nouvelle installation de production de mozzarella.

Le tout premier prêt de la BEI à un groupe agroalimentaire irlandais est annoncé lors d’une visite au siège de l’entreprise dans la région de West Cork.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé de prêter 35 millions d’EUR pour financer l’expansion et la diversification des installations du groupe Carbery en Irlande. Ce groupe joue un rôle de premier plan sur le marché international des produits laitiers, des arômes et des ingrédients. Carbery est détenu à 100 % par quatre coopératives laitières irlandaises. Le tout premier prêt de la BEI au groupe Carbery servira à financer la construction d’une nouvelle usine de production de 78 millions d’EUR à Ballineen. Grâce à ce projet, le groupe pourra diversifier sa gamme de fromages et produire de la mozzarella qui sera exportée vers différents pays.

Ce prêt d’une durée de 12 ans au groupe Carbery a été octroyé officiellement lors d’une visite d’Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé de l’agriculture et des opérations de prêt en Irlande, au siège de l’entreprise dans la région de West Cork.

« L’Irlande dispose d’une agriculture et d’une industrie agroalimentaire de rang mondial. La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir soutenir un nouvel investissement stratégique de Carbery qui reflète un engagement clair et une détermination à poursuivre la croissance à l’international tout en faisant face aux incertitudes liées au Brexit. Cette visite à Ballineen pour la signature officielle du nouveau prêt de 35 millions d’EUR de la BEI a été un privilège et m’a permis de voir directement comment ce financement transformera le siège de Carbery. Une fois en service, la nouvelle installation permettra d’augmenter considérablement la production de fromage en utilisant le lait provenant de fermes de toute la région de West Cork. Ce prêt à long terme représente la première contribution directe de la BEI, en 45 ans, à des investissements dans le secteur coopératif irlandais et le premier investissement en Irlande dans le cadre du programme de financement rationalisé de la BEI visant l’agriculture. Aux côtés des banques partenaires irlandaises de Carbery, la BEI est déterminée à soutenir les investissements qui sont porteurs de changements dans l’agriculture et l’agroalimentaire irlandais et qui renforcent les collectivités rurales », a expliqué Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Notre dernier investissement en date est essentiel car il va nous permettre de profiter des nouvelles possibilités d’exportation et de diversifier notre gamme de produits. Le prêt de 35 millions d’EUR de la BEI, combiné aux financements continus de nos autres partenaires bancaires que sont l’AIB, la BOI et Rabobank, accélérera la croissance de Carbery et ouvrira de nouveaux marchés pour les producteurs laitiers irlandais. L’obtention par Carbery du tout premier prêt de la Banque européenne d’investissement octroyé à une entreprise agroalimentaire irlandaise est une marque de la confiance accordée à Carbery et à l’agriculture irlandaise », a déclaré Jason Hawkins, président-directeur général du groupe Carbery.

Premier projet irlandais financé au titre du programme de financement rationalisé de la BEI pour l’agriculture en Europe

Le prêt de 35 millions d’EUR au groupe Carbery est le premier investissement irlandais financé au titre du programme de financement rationalisé de la BEI pour l’agriculture et la bioéconomie, lancé l’année passée.

Ce programme est assorti de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Renforcement des financements de la BEI en faveur de l’agriculture irlandaise

Ces dernières années, la BEI a appuyé de nouveaux financements visant à élargir l’accès des agriculteurs aux ressources en fonds de roulement et aux solutions de crédit-bail pour leurs machines, elle a renforcé les investissements forestiers et elle a soutenu les travaux de recherche et d’innovation dans l’agriculture menés par des entreprises irlandaises de premier plan.

Des investissements porteurs de changements débloqués dans la province de Munster

La BEI a récemment financé de nouveaux investissements dans la province de Munster, dont l’agrandissement du port de Cork à Ringaskiddy, une nouvelle école de médecine dentaire, l’augmentation de l’offre de logements étudiants et l’amélioration des installations de recherche et d’enseignement des hôpitaux universitaires de Waterford et de Kerry ainsi que de l’hôpital général de Tipperary-Sud.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 970 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Irlande.

Informations générales

À propos du groupe Carbery

Le groupe Carbery est reconnu comme l’un des principaux producteurs mondiaux d’ingrédients nutritionnels et d’arômes et a été primé pour la production de ses fromages. L’entreprise, dont le siège est implanté à Ballineen, dans le comté de Cork, en Irlande, appartient à quatre coopératives irlandaises (Bandon, Barryroe, Drinagh et Lisavaird) et emploie 700 personnes. Carbery opère à partir de neuf sites implantés en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, au Brésil et en Thaïlande.