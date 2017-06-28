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CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2019 : 35 000 000 €
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Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2020
Statut
Référence
Signé | 18/10/2019
20180749
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
CARBERY CREAMERIES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 75 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns an investment programme at the promoter's processing plant in Ballineen, Co. Cork, west Ireland.

The EIB financing will support the development of new dairy products and contribute to expand the production facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
30 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93818397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180749
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
3 May 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
156723723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180749
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME - Non Technical Summary
Date de publication
3 May 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
156719121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180749
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164254130
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180749
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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