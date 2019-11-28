©Hamish Duncan/ Unsplash

La Banque européenne d’investissement prête 28 millions d’EUR à l’opérateur de télécommunications GO pour lui permettre d’étendre et d’améliorer son réseau fixe à large bande.

Le financement est couvert par la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques du plan Juncker.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et GO p.l.c. ont signé un prêt de 28 millions d’EUR à l’appui d’investissements de GO dans des infrastructures de télécommunications. GO est coté à la Bourse de Malte et est le premier fournisseur de services de télécommunications du pays. Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ». Le projet est le premier entièrement situé à Malte à bénéficier de la garantie du FEIS.

L’opération, qui sera mise en œuvre sur trois ans, soutiendra des investissements de GO ciblant le déploiement d’un réseau fixe et mobile à très haute capacité sur l’ensemble du territoire maltais. GO utilisera le prêt de la BEI pour déployer son réseau FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) afin de desservir plus de 70 000 foyers supplémentaires. Ce projet s’inscrit dans un programme d’investissement pluriannuel en cours, par lequel GO renforce ses infrastructures en introduisant de nouvelles technologies et en améliorant le fonctionnement des équipements avec pour objectif d’offrir une meilleure expérience au client.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « Le financement de réseaux d’infrastructures est l’un des piliers historiques de l’activité de la BEI qui cible les réseaux de télécommunications en plus des équipements plus classiques tels que les routes, autoroutes, chemins de fer et réseaux électriques. La mise en œuvre rapide de la technologie à large bande de dernière génération est essentielle pour la population ainsi que pour l’économie maltaise. »

Karmenu Vella, commissaire européen : « Je suis très heureux que Malte ait finalement pu obtenir son premier prêt direct de la BEI au titre du plan Juncker. Les personnes qui vivent et travaillent à Malte vont bientôt bénéficier de services à haut débit améliorés et plus étendus, et c’est là une excellente nouvelle. J’encourage davantage d’entreprises maltaises à profiter du soutien financier offert dans le cadre du plan Juncker ainsi que du futur programme InvestEU à partir de 2021. »