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TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION

Signature(s)

Montant
28 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malte : 28 000 000 €
Télécom : 28 000 000 €
Date(s) de signature
7/11/2019 : 28 000 000 €
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Related public register
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
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19/11/2019 - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Communiqués associés
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 janvier 2019
Statut
Référence
À l'examen | 06/12/2018
20180541
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
GO PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, to be implemented between 2019 and 2021, concerns the promoter's investments in Malta to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services.

The project relates to the rollout of a converged fixed-mobile next generation broadband access network throughout Malta.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of fixed mobile telecommunication networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Date de publication
5 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94796773
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180541
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Malte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Date de publication
19 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123753238
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180541
Dernière mise à jour
19 Nov 2019
Secteur(s)
Télécom
Pays
Malte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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