Le complexe éolien Cavar, constitué de quatre parcs d’une puissance totale de 111 MW, sera opérationnel au premier trimestre 2020

Grâce à ce nouveau projet dans les énergies renouvelables, jusqu’à 200 emplois seront créés pendant la phase de construction

Ce projet est mis en œuvre par Renovables de la Ribera, une coentreprise détenue à parts égales par Iberdrola et Caja Rural de Navarra

La Banque européenne d’investissement (BEI) a donné une nouvelle impulsion à la production d’énergies propres en Espagne. La banque de l’UE accordera un financement de 50 millions d’EUR à Renovables de la Ribera, une coentreprise détenue à parts égales par Iberdrola et Caja Rural de Navarra, en vue de la construction d'un nouveau projet dans les énergies renouvelables, le complexe éolien Cavar, en Navarre, en Espagne.

La BEI appuie ce projet au moyen d’un prêt vert, un financement dont les caractéristiques remplissent pleinement les conditions définies dans son programme d’obligations climatiquement responsables. Il est donc susceptible d’être alloué à son portefeuille d’opérations de prêt financées grâce à l’émission de ces obligations.

Le nouveau projet, situé entre les communes de Cadreita et de Valtierra, sera composé de quatre parcs éoliens et doté d’une puissance installée de 111 MW. Sa construction devrait créer jusqu’à 200 emplois et sa mise en service est prévue au premier trimestre 2020.

De cette façon, le financement octroyé par la banque de l’UE à Renovables de la Ribera contribuera à la réalisation de l’objectif visé par la Commission européenne, à savoir que 32 % de l’énergie consommée dans l’UE soit produite à partir de sources renouvelables en 2030. Le nouveau complexe éolien, qui ne rejettera aucune émission polluante, produira de l’énergie propre en quantité suffisante pour répondre aux besoins en électricité de 46 500 personnes et évitera ainsi le rejet dans l’atmosphère de 84 000 tonnes de CO 2 par an.

Cavar est, par ailleurs, le premier projet éolien en Espagne dont l’énergie produite sera vendue à une grande entreprise : grâce à un contrat bilatéral à long terme – un accord sur l’achat d’énergie – il fournira à Nike (Europe) 40 MW d’énergie propre.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’action de la Banque en faveur du climat, a déclaré : « L’Espagne présente un grand potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. La BEI veut faire en sorte que notre pays soit une référence dans ce secteur en encourageant les investissements qui favorisent la transition vers une économie à faible intensité de carbone et qui contribuent parallèlement à créer de la croissance économique et de l’emploi. La promotion de la production d’énergies propres est l’une de nos grandes priorités. Répondant à l’objectif de consolider sa position de banque européenne du climat, la BEI a réaffirmé sa volonté d’accroître ses financements pour aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. »

Ángeles Santamaría, conseillère déléguée d’Iberdrola Espagne, a quant à elle souligné « l'importance de bénéficier d’instruments de financement en faveur du climat pour accélérer la nécessaire transition énergétique. Ces mesures, parallèlement à la définition d’objectifs concernant les émissions et la mise en œuvre d’une stratégie environnementale dans les domaines industriel et fiscal, nous permettront de progresser dans la décarbonation de notre économie et l’atténuation du réchauffement climatique mondial. Dans le droit fil de cet engagement et doté d’un plan d’action ambitieux, Iberdrola progresse grâce à des investissements importants dans les énergies renouvelables en Espagne, où nous prévoyons l’installation de 3 000 MW supplémentaires jusqu’en 2022 et jusqu’à 10 000 MW en 2030. »

Pour Caja Rural de Navarra : « La participation à cette activité de production d’énergies renouvelables s’inscrit dans nos axes de responsabilité environnementale et de soutien à l’activité régionale, en nous permettant de collaborer à une opération en milieu rural, qui associe agriculture traditionnelle et nouveaux modes de production d’énergie respectueux de l’environnement. »

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde œuvrant en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 ˚C et la hausse des températures inférieure ou égale à 1,5 ˚C, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Le 14 novembre dernier, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ses nouveaux objectifs climatiques et la nouvelle politique de prêts dans le domaine de l’énergie : la Banque augmentera progressivement les financements qu’elle consacre aux objectifs climatiques et environnementaux pour atteindre 50 % en 2025 afin que le Groupe BEI mobilise au moins 1000 milliards d’EUR d'ici 2030 pour renforcer les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, le Groupe BEI a fait part de son intention d’aligner toutes ses activités sur les objectifs de l’accord de Paris. Ainsi, à partir de fin 2021, la BEI cessera de financer des projets dans le secteur des énergies fossiles.

En 2018, la Banque a octroyé en Espagne environ 1,3 milliard d’EUR pour appuyer l’action en faveur du climat en finançant des projets destinés à mettre en place des moyens de transport plus propres et à mettre en service de nouveaux modes de production moins polluants et plus respectueux de l’environnement.

À propos d’Iberdrola

Iberdrola est un chef de file mondial du secteur de l’énergie, le premier producteur d’énergie éolienne et l’un des principaux fournisseurs d’électricité au monde de par sa capitalisation boursière. Le groupe fournit de l’énergie à environ 100 millions de personnes dans des dizaines de pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni (ScottishPower), les États-Unis (AVANGRID), le Brésil (Neoenergia), le Mexique, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie ou la France. Avec environ 34 000 employés et des actifs supérieurs à 113 000 millions d’EUR, en 2018, son chiffre d’affaires s’est monté à 35 075,9 millions d’EUR et son bénéfice net à 3,014 milliards d’EUR.

Iberdrola conduit la transition énergétique vers un modèle durable grâce à ses investissements dans les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, le stockage d’énergie à grande échelle et la transformation numérique pour proposer à ses clients les produits et les services les plus avancés. Misant sur les énergies propres, elle est l’une des entreprises qui rejette le moins d’émissions et une référence internationale de par sa contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.

Caja Rural de Navarra

Caja Rural de Navarra est une entité financière qui emploie 965 personnes et compte 252 agences. Ses instances dirigeantes et décisionnelles se trouvent dans la même région que ses activités, ce qui en fait une entreprise de proximité, très proche du marché qu’elle connaît bien et dotée d’une capacité de réponse souple et flexible.

Solvabilité : de par son niveau de capitalisation élevé, Caja Rural de Navarra est l’une des entités financières les plus solvables du système financier espagnol. En décembre 2018, son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) non phasé était à 16,40 %, soit l’un des plus élevés du secteur financier national.

Le « style » de Caja Rural se caractérise par son professionnalisme, la qualité humaine, la modernité et le service personnalisé. À cela s’ajoute l’engagement, la responsabilité et la proximité, ciment de relations basées sur la confiance. Caja Rural de Navarra est présente en Navarre, au Pays basque et dans La Rioja, où elle compte 600 000 clients. Elle appartient à Grupo Financiero Caja Rural. S’inspirant du modèle coopératif européen, ce groupe permet à Caja Rural de Navarra de maintenir son indépendance totale en matière de gestion et, parallèlement, de profiter des services et des économies d’échelle d’un grand groupe financier. Le groupe Caja Rural est présent sur tout le territoire national et compte 2 338 agences, 8 413 employés, 2 500 distributeurs automatiques, 6,8 millions de clients et 1,5 million de sociétaires. Les principales entreprises qu’il détient sont Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos et Seguros RGA.