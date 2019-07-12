Renovables de la Ribera Wind Farm

The plant and its ancillary infrastructure (including the 220 kilovolts (kV) transmission line of approximately 13.4 km) are included in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). An EIA was performed for the plant and another EIA was performed for the grid connection. The project, including the transmission line, has obtained its environmental permit in February 2017 (Declaracion de Impacto Ambiental). The project has leased all the land for the plant and obtained part of the rights of way for the transmission line. The remaining rights of way for the transmission line will be obtained either by negotiating with individual landowners or through the application of the expropriation procedure (the transmission line having received a Declaration of Public Utility from the relevant authority in February 2019). Adequate assessment of environmental and social aspects, including compliance with relevant EU directives, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), will be performed at the appraisal.