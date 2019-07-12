Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Communiqués associés
Espagne : la BEI signe avec Iberdrola et Caja Rural de Navarra un prêt de 50 millions d’EUR pour la construction d’un complexe éolien en Navarre

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 04/11/2019
20190097
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
RENOVABLES DE LA RIBERA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 104 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a 111-megawatt (MW) wind farm and its associated infrastructure, located in the Spanish region of Navarra.

The present operation will contribute to the achievement of Spanish 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the Carbon dioxide (CO2) emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The plant and its ancillary infrastructure (including the 220 kilovolts (kV) transmission line of approximately 13.4 km) are included in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). An EIA was performed for the plant and another EIA was performed for the grid connection. The project, including the transmission line, has obtained its environmental permit in February 2017 (Declaracion de Impacto Ambiental). The project has leased all the land for the plant and obtained part of the rights of way for the transmission line. The remaining rights of way for the transmission line will be obtained either by negotiating with individual landowners or through the application of the expropriation procedure (the transmission line having received a Declaration of Public Utility from the relevant authority in February 2019). Adequate assessment of environmental and social aspects, including compliance with relevant EU directives, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), will be performed at the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI signe avec Iberdrola et Caja Rural de Navarra un prêt de 50 millions d’EUR pour la construction d’un complexe éolien en Navarre

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93968350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190097
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94273366
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190097
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94829567
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190097
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151017763
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190097
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Autres liens
Fiche récapitulative
RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Fiche technique
RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Communiqués associés
Espagne : la BEI signe avec Iberdrola et Caja Rural de Navarra un prêt de 50 millions d’EUR pour la construction d’un complexe éolien en Navarre

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : la BEI signe avec Iberdrola et Caja Rural de Navarra un prêt de 50 millions d’EUR pour la construction d’un complexe éolien en Navarre
Autres liens
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
12/07/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM

Photogallery

EIB grants EUR 50m loan to Iberdrola and Caja Rural de Navarra to build new wind complex in Navarra
Renovables de la Ribera Wind Farm
Photographe: Mercedes Landete
©Iberdrola

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes