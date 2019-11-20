© Omar Elsharawy

Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), se rendra en Égypte en fin de semaine pour participer au forum « Invest in Africa 2019 » et célébrer le 40e anniversaire du début des opérations en Égypte du principal bailleur de fonds multilatéral au monde.

Depuis 1979, la banque de l’Union européenne (UE) a investi plus de 9,2 milliards d’EUR et décaissé environ 6,8 milliards d’EUR en Égypte pour améliorer les infrastructures socioéconomiques et soutenir le développement du secteur privé. Tout a commencé il y a 40 ans avec la signature, entre la BEI et l’Autorité du canal de Suez, d’un prêt destiné à appuyer l’approfondissement et l’élargissement de ce canal stratégique. En 2003, la BEI a ouvert son premier bureau dans la région, dans la ville du Caire, afin de renforcer les relations avec l’Égypte.

Depuis le début de l’année 2019, la BEI a signé un total de 350 millions d’EUR d’investissements à l’appui du secteur public (ligne de métro n° 1 du Caire) et mis à disposition 380 millions d’EUR supplémentaires pour soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le secteur privé. D’autres signatures sont attendues d’ici la fin de l’année, à savoir la station d’épuration dans la zone ouest d’Alexandrie (prêt se montant à 120 millions d’EUR au maximum) et un soutien supplémentaire aux PME par l’intermédiaire de la Banque Misr (environ 500 millions d’EUR).

« Nous célébrons ce jour 40 années d’activité au cours desquelles nous avons toujours été présents en Égypte, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette année, nous prévoyons d’investir plus de 1 milliard d’EUR à l’appui de projets d’infrastructures publiques prioritaires et des petites et moyennes entreprises. Les relations de longue date entre la BEI et l’Égypte ont toujours été motivées par de bonnes causes : améliorer le quotidien de la population, la qualité des services publics et l’environnement économique général en Égypte. Toutes ces années, la BEI a mis à disposition son savoir-faire mondial par secteur, sa connaissance de la région et ses financements compétitifs pour garantir la durabilité et la compétitivité des projets financés », a déclaré Dario Scannapieco.

Ivan Surkoš, ambassadeur de l’UE en Égypte a déclaré : « L’Égypte est notre partenaire stratégique. Sa stabilité et son développement durable sont essentiels pour tous les Égyptiens, la région et l’UE. En ce 40e anniversaire du lancement des opérations de la BEI en Égypte, je suis heureux d’annoncer que l’UE appuie des projets en cours par l’intermédiaire de la BEI au moyen d’aides non remboursables dont le montant s’élève au total à plus de 109 millions d’EUR. Ces projets couvrent des domaines importants qui ont une incidence positive directe sur la vie des Égyptiens, comme l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’environnement et les transports. »

Premier bailleur de fonds multilatéral au monde, la BEI est l’institution de financement de l’Union européenne ; elle a pour actionnaires les 28 États membres de l’UE. Depuis le début de ses opérations en mars 1958, elle a investi dans des milliers d’entreprises et de projets, qu’il s’agisse de jeunes pousses ou de programmes de grande envergure. À ce jour, la Banque a financé plus de 11 900 projets d’investissement durables dans 162 pays. En Égypte, la Banque a financé plus de 100 projets de grande envergure et des centaines d’entreprises au travers de partenariats locaux.

Dans le monde entier (à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE), la BEI œuvre à soutenir des projets d’investissement durables sur les plans économique, financier, social et environnemental, dans le but d’atteindre quatre objectifs principaux : développer les infrastructures, stimuler l’innovation, soutenir les PME et encourager l’action en faveur du climat. Les financements de la BEI sont toujours assortis de conditions favorables, aussi bien au niveau des taux d’intérêt que des échéances.

Dans la région méditerranéenne, la BEI intervient sur la base d’un mandat de prêt extérieur confié par l’UE. Par conséquent, elle suit les priorités générales du partenariat conclu par l’UE. Pour l’Égypte, les priorités actuelles portent sur la modernisation économique, la coopération en matière de politique étrangère et le renforcement de la stabilité. De nombreux projets de la BEI en Égypte se concentrent sur la modernisation de l’économie et mettent en jeu des aides non remboursables de l’UE destinées à appuyer leur préparation et leur mise en œuvre. Le panachage des prêts et des aides non remboursables permet à la BEI de garantir la viabilité financière des projets qu’elle finance et de soutenir la mise en œuvre de normes sociales et environnementales avancées.