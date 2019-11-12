Les nouveaux fonds serviront à financer des activités de recherche-développement et à élargir le réseau de distribution

Un financement BEI accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, ou plan Juncker

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un financement d’un montant maximal de 20 millions d’EUR à Bitmovin, le concepteur innovant d’une technologie de diffusion de vidéos en flux continu. L’entreprise est un prestataire mondial de premier plan de services de diffusion vidéo proposés directement aux internautes, également connus sous le nom de services de diffusion par contournement (« over the top »). Parmi ses clients figurent BBC, fuboTV, Hulu Japan, RTL et iFlix.

L’opération permettra à Bitmovin de renforcer ses activités de recherche-développement et d’étoffer son équipe chargée de la mise au point des produits en Autriche et elle soutiendra ses investissements dans les activités de vente et marketing afin de développer son réseau de distribution. Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé des opérations en Autriche : « Bitmovin a développé une approche intelligente pour fournir une expérience vidéo optimisée et résoudre les problèmes de bande passante grâce à une solution logicielle découplée du matériel. Les jeunes entreprises innovantes sont des vecteurs essentiels d’une croissance durable et créatrice d’emplois à haute valeur ajoutée. Elles jouent un rôle important pour stimuler la compétitivité à long terme. La BEI, en tant que banque de l’UE, en a fait une grande priorité. Appuyer les investissements pour l’innovation, les compétences et l’amélioration de la compétitivité fait partie de la mission de la BEI visant à encourager une croissance durable et l'emploi en Europe. C’est pourquoi je me félicite de la nouvelle coopération entamée avec Bitmovin. »

Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l’innovation : « En accordant un financement à cette entreprise technologique en croissance, la BEI et le Plan Juncker soutiennent l’innovation européenne. Les investissements en recherche-développement revêtent une importance cruciale pour toutes les entreprises, et je me réjouis que l’UE accompagne les entrepreneurs du secteur européen des technologies dans la conception et le déploiement de leurs produits et services. »

Stefan Lederer, PDG de Bitmovin : « Nous sommes très honorés de recevoir ce financement de la BEI. Notre vision, dès l’origine de Bitmovin, était de façonner l'avenir de la vidéo et d’offrir la meilleure expérience de diffusion en flux continu à nos clients et utilisateurs. L’équipe fondatrice, dans un premier temps, a fait porter ses activités de recherche-développement sur des normes vidéo modernes, et nous nous réjouissons aujourd’hui de pouvoir accélérer nos efforts grâce à cet investissement. »

Informations générales

À propos de Bitmovin

Bitmovin est une entreprise de premier plan spécialisée dans les infrastructures de diffusion vidéo pour des entreprises de médias en ligne dans le monde entier. Elle est à la pointe de toutes les grandes évolutions de la vidéo en ligne, de la formation du premier acteur de diffusion commerciale adaptative au monde jusqu’au déploiement du premier service d’encodage défini par logiciel et compatible quel que soit le fournisseur de services dématérialisés ou le centre de données. Bitmovin collabore avec des entreprises de médias dans le monde entier pour mettre au point des produits innovants de sorte à proposer des vidéos à des milliards d’utilisateurs chaque jour.