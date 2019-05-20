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BITMOVIN (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 20 000 000 €
Télécom : 20 000 000 €
Date(s) de signature
20/05/2019 : 10 000 000 €
20/05/2019 : 10 000 000 €
Autres liens
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07/02/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BITMOVIN (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Autriche : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde un financement d’un montant maximal de 20 m d’EUR à Bitmovin

Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2019
Statut
Référence
Signé | 20/05/2019
20180857
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BITMOVIN (EGFF)
BITMOVIN GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 44 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support Bitmovin's investments in Austria. The company is an Austria based end-to-end video infrastructure provider delivering adaptive video experience through a software decoupled from hardware.

The aim is to finance research, development and innovation (RDI) activities, working capital to scale up and build a distribution networks, well as marketing and sales expenditures in support of its market expansion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.

The Company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the EIB are considered acceptable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BITMOVIN (EGFF)
Date de publication
7 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91551060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180857
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BITMOVIN (EGFF)
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179744700
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180857
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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