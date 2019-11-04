La Banque européenne d'investissement (BEI) a nommé Alfredo Abad à la tête de son bureau du Caire afin de renforcer son engagement auprès de ses partenaires égyptiens. L’expérience qu’a acquise Alfredo Abad en matière de banque multilatérale de développement et de relations extérieures se révélera significative dans l’optique d’un renforcement de l’engagement effectif de la Banque européenne d’investissement en tant que bailleur de fonds de premier plan en Égypte.

« La BEI est ravie de la nomination d’Alfredo à la tête de son bureau du Caire. Grâce à sa grande expérience du financement du développement, Alfredo contribuera de manière importante à notre coopération avec l’Égypte. Cette nomination témoigne de l’engagement croissant que prend la banque de l'UE en faveur de la résilience économique de l’Égypte », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI.

« Je suis honoré de prendre la tête du bureau du Caire et de mettre en œuvre la politique de la Banque dans les pays du Machrek. La BEI cherche à renforcer sa coopération de longue date avec le gouvernement égyptien et les groupes d’entreprises et principales parties prenantes du pays. Je me réjouis, en collaboration avec mes nouveaux collègues, de faire en sorte que le partenariat que la BEI a établi de longue date, soit depuis 1979, avec le gouvernement et les milieux d'affaires égyptiens continue à servir la création d'emplois et la croissance dans le pays », a ajouté Alfredo Abad.

Alfredo est titulaire d'un diplôme en finance et en administration des affaires. Il travaille pour la BEI depuis 2005 et a contribué aux activités et à la mise en œuvre de la politique de la Banque en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. En 2010, il a été nommé à la tête de la représentation régionale de la BEI à Pretoria afin de couvrir les activités de la Banque dans 17 pays d’Afrique australe. Avant son affectation au Caire, Alfredo était responsable adjoint de l'équipe chargée de la transparence auprès du public, une équipe de la BEI qui prend en charge les préoccupations exprimées par les personnes touchées par les projets que la Banque finance.

Alfredo Abad assumera dès ce jour ses nouvelles fonctions en tant que représentant de la BEI auprès de l'UE et chef du bureau du Caire.