Le plan d'investissement pour l'Europe, autrement dit plan Juncker, a eu une incidence positive décisive sur l'emploi et la croissance dans l'UE. Les investissements financés par le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI), avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé au titre du plan Juncker, ont accru le produit intérieur brut (PIB) de l'UE de 0,9 % et créé 1,1 million de nouveaux emplois par rapport au scénario de référence. D'ici à 2022, sous l'effet du plan Juncker, le PIB de l'UE aura progressé de 1,8 %, et 1,7 million de nouveaux emplois auront été créés. Tels sont les derniers calculs réalisés par le Centre commun de recherche (JRC) et le département économique du Groupe BEI sur la base des accords de financement approuvés avant fin juin 2019.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a déclaré: «Nous avons atteint notre objectif: replacer l'Europe sur la voie d'une croissance solide et stimuler la création d'emplois. D'ici à 2022, le plan Juncker aura apporté 1,7 million de nouveaux emplois au marché du travail de l'UE et accru le PIB de l'UE de 1,8 %. J'ai toujours dit que le plan n'était pas une panacée. Mais au regard du nombre de petites entreprises recevant des financements auxquels elles n'avaient pas accès auparavant, à savoir plus d'un million, nous pouvons être fiers.»

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, a ajouté: «Nous avons parcouru un long chemin depuis les premiers projets en 2015! L'économie européenne est aujourd'hui relancée, et le plan d'investissement pour l'Europe aura des effets durables. Les financements accordés à ce jour profitent à plus d'un million de petites entreprises, et les projets financés contribuent à notre transition vers une économie sobre en carbone, circulaire et durable. Je suis fier de pouvoir affirmer que nous avons réalisé notre priorité numéro un, qui était de mobiliser des capitaux privés au service du bien public.»

Werner Hoyer, président du Groupe Banque européenne d'investissement, a conclu: «Lorsque nous avons envisagé cette initiative pour la première fois il y a cinq ans, beaucoup étaient sceptiques. Il est, en effet, difficile de croire qu'un instrument financier peut créer des emplois par millions ou soutenir un million d'entreprises. Les calculs récents montrent pourtant que nous avons eu raison de suivre notre idée. Le plan Juncker a eu une incidence majeure sur les économies européennes et la vie des Européens: Il a soutenu des projets respectueux de l'environnement et du climat, l'innovation et une société plus juste, et il continuera à le faire même lorsque Jean-Claude et moi-même serons depuis longtemps à la retraite.»

Effets à long terme

Outre son incidence directe sur l'emploi et la croissance du PIB, le plan Juncker aura aussi des effets macroéconomiques à long terme sur l'UE. À l'horizon 2037, les opérations soutenues au titre du plan Juncker auront toujours créé un million d'emplois et accru le PIB de l'UE de 1,2 %. La meilleure connectivité et les gains de productivité engendrés par les projets soutenus au titre du plan Juncker contribuent, en effet, à doper la compétitivité et la croissance européennes à plus long terme.

Booster l'investissement et soutenir les PME

À compter d'octobre 2019, le plan Juncker devrait mobiliser 439,4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans l'ensemble de l'UE. Plus d'un million de start-up et de petites entreprises devraient désormais bénéficier d'un meilleur accès aux financements.

Quelque 70 % des investissements mobilisés attendus proviennent de ressources privées, ce qui montre bien que le plan Juncker a aussi atteint son objectif de mobiliser des investissements privés.

Quels sont les bénéficiaires des financements?

Grâce au plan Juncker, la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI), sa filiale chargée du financement des petites entreprises, ont approuvé le financement de près de 1200 opérations et sont en voie de fournir des financements à risque à plus d'un million de start-up et de PME de secteurs très variés, dans l'ensemble des 28 États membres.

En octobre 2019, les pays en tête du classement des investissements générés par l'EFSI en proportion du PIB sont la Grèce, l'Estonie, le Portugal, la Bulgarie et la Pologne. Les exemples de projets soutenus par le plan Juncker vont d'une infrastructure paneuropéenne de recharge à grande vitesse pour les véhicules électriques à une société de gestion des déchets alimentaires en Roumaine, en passant par la réintégration d'anciens militaires sur le marché du travail aux Pays-Bas. Des fiches d'information par pays et par secteur donnent un aperçu plus détaillé ainsi que d'autres exemples de projets.

Comment le plan Juncker profite-t-il aux citoyens et aux entreprises?

En plus de financer des projets innovants et de nouvelles technologies, le plan Juncker a soutenu d'autres objectifs de l'Union, notamment dans le domaine des politiques climatique, sociale et des transports. Grâce au plan Juncker:

plus de 10 millions de ménages ont accès aux énergies renouvelables;

20 millions d'Européens bénéficient de meilleurs services de santé;

182 millions de passagers profitent chaque année de meilleures infrastructures ferroviaires et urbaines.

Pour un aperçu complet des résultats, voir le rapport annuel 2018 de la Banque européenne d'investissement sur ses opérations au sein de l'UE.

Effets sur l'action pour le climat

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques créé au titre du plan Juncker soutient des idées novatrices pour protéger la planète. Les projets financés par le Groupe BEI au titre du plan Juncker devraient générer 90,7 milliards d'euros d'investissements en faveur de l'action pour le climat (concernant notamment les bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, les parcs éoliens, l'énergie solaire, les douches à économiseur d'eau, les bus écologiques et l'éclairage à DEL).

Des services de conseil sur mesure et un lieu de rencontre en ligne

Un autre objectif important du plan Juncker est d'aider au démarrage des projets. La plateforme européenne de conseil en investissement fournit une assistance technique et des conseils pour les projets naissants. Depuis son lancement en 2015, la plateforme a traité plus de 1400 demandes émanant de promoteurs de projets de tous les pays de l'UE, dont plus de 400 bénéficient de conseils sur mesure. Plus de 50 d'entre eux sont déjà entrés dans le canal des prêts de la BEI. L'un de ces projets visait à moderniser le système d'éclairage public de la ville de Vilnius, afin de le rendre plus économe en énergie. Le projet, qui a aussi reçu un prêt soutenu par l'EFSI d'un montant de 21,6 millions d'euros, réduira la consommation et la facture d'électricité de 51 %, ce qui représente une économie de l'ordre d'un million d'euros par an. L'économie d'énergie équivaut à la consommation moyenne de près de 3100 ménages.

En outre, en septembre 2019, 890 projets avaient été publiés sur le portail européen de projets d'investissement, un lieu de rencontre en ligne pour les promoteurs de projets et les investisseurs. Ces projets couvrent tous les grands secteurs de l'économie, pour un total d'investissements proposés de 65 milliards d'euros. Plus de 60 projets ont bénéficié d'un financement depuis leur publication sur le portail. Le portail offre également d'autres services, comme l'organisation d'événements de mise en relation.

Contexte

Le plan d'investissement pour l'Europe, dit plan Juncker, a été lancé en novembre 2014 afin de renverser la tendance à la baisse des niveaux d'investissement et de placer l'Europe sur la voie de la reprise économique. Ses trois objectifs étaient de lever les obstacles à l'investissement, d'apporter de la visibilité et une assistance technique aux projets d'investissement, et de faire une utilisation plus intelligente des ressources financières. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques est une garantie budgétaire de l'UE qui permet au Groupe BEI de financer un plus grand nombre de projets, souvent également plus risqués.

Dans un grand nombre de cas, les financements vont à des projets très innovants ou à des start-up sans antécédents de crédit. Certains projets regroupent aussi par secteur et zone géographique des besoins en infrastructures relativement petites. Le plan Juncker permet au Groupe BEI de financer un plus grand nombre d'opérations à profil de risque plus élevé qu'il ne l'aurait pu sans la garantie budgétaire de l'UE, ainsi que de toucher de nouveaux clients: parmi les bénéficiaires du plan Juncker, trois sur quatre sont nouveaux pour la banque.

Le 18 avril 2019, le Parlement européen a donné son feu vert au successeur du plan Juncker pour le prochain cadre financier pluriannuel: le programme InvestEU.

L'analyse d'impact macroéconomique a été réalisée conjointement par le département économique de la BEI et le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission. Ce travail se fonde sur la méthode bien établie, publiée et validée par des pairs que le JRC a élaborée. Les détails de la modélisation sont exposés dans le rapport d'impact de juin 2018.

