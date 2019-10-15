© INGETEAM

La banque de l’UE apportera son concours aux investissements dans l’innovation, axés sur la production d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie et la mobilité électrique, de l’entreprise espagnole.

Action en faveur du climat : les investissements permettront de mettre au point des solutions visant à contribuer à la transition énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera la stratégie d’innovation d’Ingeteam au moyen d’un prêt à l’innovation de 70 millions d’EUR dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (le « plan Juncker »). L’objectif est de soutenir le programme de RDI de l’entreprise axé sur le développement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Signé aujourd’hui à Bilbao, l’accord est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier principal du plan Juncker.

Grâce au financement de la banque de l’UE, Ingeteam, entreprise espagnole leader dans le segment des applications destinées au secteur des énergies renouvelables, pourra renforcer sa compétitivité et sa position internationale en proposant des technologies de pointe pour une production, une transmission, une distribution et une consommation d’énergie plus durables. Plus précisément, les investissements de RDI lui permettront de mettre au point de nouvelles solutions pour le stockage de l’énergie, la mobilité électrique, l’énergie éolienne en mer et l’industrie 4.0. Ces solutions contribueront à développer des processus de production plus efficaces, plus économes en énergie, et donc à réduire les émissions polluantes.

Les investissements seront mis en œuvre à partir de cette année et ce jusqu’en 2022, dans les établissements de la société situés au Pays basque, en Navarre et à Albacete. Ingeteam pourra bénéficier des conditions favorables des financements de la BEI, du point de vue des longues durées de remboursement comme des taux d’intérêt, grâce au Plan d’investissement pour l’Europe qui permet à la BEI d’accroître son soutien à des investissements favorisant l’innovation, la croissance économique et l’emploi. Ce projet contribuera notamment à maintenir les quelque 4 000 emplois de l’entreprise.

Commentant l’accord, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI et responsable des activités de la Banque en Espagne, a souligné la « nécessité de soutenir les investissements dans l’innovation qui facilitent la transition vers une économie à faible intensité de carbone et sont essentiels pour promouvoir l’action climatique et créer de la richesse et de l’emploi. Financer des projets respectueux de l’environnement et innovants tels que celui-ci illustre à la perfection les priorités de la BEI et marque une nouvelle étape dans la consolidation de sa position en tant que banque européenne du climat. C’est pourquoi nous sommes heureux d’appuyer une entreprise espagnole qui pourra, avec ce projet, renforcer sa compétitivité et contribuer au leadership technologique de l’industrie européenne de manière durable ».

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, a quant à lui déclaré : « Nous avons besoin d’entreprises comme Ingeteam pour continuer à mettre en œuvre des initiatives à même d’aider l’industrie à se conformer à nos objectifs en matière de climat. Je suis fier de voir qu’une entreprise espagnole figure dans le peloton de tête de l’innovation, de la recherche et du développement dans ce domaine, et que l’UE, par l’intermédiaire de la BEI et du plan Juncker, est en mesure de lui offrir un soutien financier ».

Financement de l’innovation

Le prêt en faveur de l’innovation de la BEI soutient le financement de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) dans des domaines prioritaires en vue de relever les défis économiques et sociaux du présent et de l’avenir. Le concours financier de la banque de l’UE contribue à développer les investissements dans l’innovation qui renforcent la compétitivité à long terme de l’Europe, promeuvent la diffusion des connaissances et stimulent la croissance économique et la création d’emplois. Les prêts de la BEI en faveur de l’innovation permettent aux entreprises de bénéficier de conditions de financement plus souples pour faire face aux plus longues échéances caractéristiques des investissements dans la RDI. Les prêts en faveur de l’innovation octroyés par la BEI font l’objet d’une évaluation de la qualité et de la viabilité technique des projets réalisée par la Banque, qui possède une vaste expérience en matière d’évaluation des projets de RDI dans un grand nombre de secteurs et concernant des entreprises de toutes tailles, tant au sein de l’UE que dans le reste du monde.

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’une des institutions multilatérales qui octroient le plus de financements dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour faire en sorte que le réchauffement de la planète soit inférieur à 2 ˚C et que la hausse des températures se limite à 1,5 ˚C, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Lors du sommet sur le climat organisé en septembre à New York, le Groupe BEI a annoncé son intention de renforcer son action en faveur du climat, d’accroître progressivement les financements qu’il consacre aux objectifs climatiques et environnementaux jusqu’à atteindre 50 % en 2025 et de mobiliser jusqu’en 2030 au moins 1000 milliards d’EUR pour renforcer les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, le Groupe BEI a fait part de son intention d’aligner toutes ses activités sur les objectifs de l’accord de Paris.