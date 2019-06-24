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INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 90 000 000 €
Industrie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
10/03/2021 : 20 000 000 €
15/10/2019 : 70 000 000 €
Autres liens
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08/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
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Espagne : Soutien à l’innovation - la BEI finance la stratégie de RDI d’Ingeteam avec un prêt de 70 m d’euros dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 15/10/2019
20190172
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
INGETEAM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 143 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Ingeteam's investments in Research, Development and Innovation (RDI) to be carried out primarily in the promoter's RDI centre located in the technology park of Zamudio (Bilbao, Spain) in the period between 2019 and 2022. Planned activities and related expenditures will be carried out in the areas of renewable energy, electrical storage, smart grids, power transmission and electronics, which are at the core of the company's business strategy (re-focused on the energy transition, energy storage, electro-mobility, offshore wind and industry 4.0) and its global competitiveness.

The project focus on the development of solutions for more sustainable energy generation, transmission, distribution and consumption.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities on power and control electronics (inverters, frequency converters, controllers and protections), electrical engineering and automation projects are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the EIB.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92595583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190172
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
182352734
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190172
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Date de publication
21 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123754138
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190172
Dernière mise à jour
22 Oct 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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