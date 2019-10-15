Il s'agit du plus gros montant accordé par la BEI pour la construction de nouveaux logements efficaces sur le plan énergétique en Allemagne, y compris des logements sociaux

Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe (« plan Juncker »)

VIVAWEST et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un contrat de financement d’un montant de 300 millions d’EUR. VIVAWEST utilisera les ressources allouées par la banque de l’UE, qui bénéficient de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pour la construction d’environ 2 300 logements conformes à la norme KfW-55 dans différentes villes et communes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; un cinquième des fonds sera destiné à la construction de logements sociaux et de logements à loyer encadré. Par ailleurs, VIVAWEST financera aussi la construction de logements pour étudiants et de crèches grâce au prêt.

Le coût total de l’investissement soutenu par le prêt de la banque de l’UE s’élève à 630 millions d’EUR. Ce financement de la BEI s’inscrit lui aussi dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, appelé également « plan Juncker », dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne. Le plan Juncker prévoit l’octroi de garanties premières pertes qui permettent à la BEI de prendre en charge un risque accru lors du financement de projets. Les prêts que la banque de l’UE accorde dans ce cadre visent à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS a commenté l’opération en ces termes : « La BEI, qui est également la banque des projets climatiques de l’Union européenne, joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les changements climatiques. Notre intervention dans ce domaine ne peut être couronnée de succès que si nous accomplissons des progrès considérables sur le plan des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en particulier. C’est pourquoi je salue tout particulièrement cette nouvelle coopération avec VIVAWEST, un partenaire renommé et fiable dont le modèle économique est spécifiquement centré sur la durabilité et surtout aussi sur la responsabilité sociale. La coopération avec VIVAWEST dans le cadre du Plan Juncker illustre parfaitement ce que l’Europe peut faire pour réduire la consommation d'énergie en améliorant l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction, et ce dans des conditions socialement acceptables. Il s’agit là d'un élément majeur pour une protection durable du climat. »

Marianne Thyssen, commissaire européenne chargée de l’emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité des travailleurs, a commenté l’opération en ces termes : « Se loger fait partie des besoins élémentaires de l’être humain. Tout être humain devrait donc avoir accès à un logement adéquat à un prix abordable. Il s’agit aussi de l’un des principes essentiels du socle européen des droits sociaux. Je ne peux que me féliciter de la conclusion de ce contrat grâce auquel davantage de logements sociaux et abordables seront disponibles ; ces logements seront par ailleurs également efficaces sur le plan énergétique, ce qui s’inscrit dans le droit fil des efforts déployés par l’UE pour protéger le climat. »

Claudia Goldenbeld, porte-parole de la direction de VIVAWEST : « La construction de logements neufs est une composante essentielle de notre stratégie. D’ici à 2023, VIVAWEST construira plus de 5 700 logements locatifs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ainsi, nous mettrons à disposition les logements à coût abordable dont la région a besoin de toute urgence et nous apporterons notre contribution à la protection du climat. Nous nous félicitons de cette nouvelle collaboration fructueuse avec la BEI. De par son montage, qui ne prévoit pas de sûreté, le financement de la BEI apporte à VIVAWEST un maximum de souplesse à des conditions avantageuses. »

VIVAWEST

« Des logements où il fait bon vivre », telle est la devise de notre entreprise ; ce qui nous tient le plus à cœur : que tous nos locataires se sentent bien dans leur logement. Société immobilière de premier plan de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, VIVAWEST gère plus de 120 000 logement dans une centaine de communes de la région Rhin-Ruhr et fournit un logement à quelque 300 000 personnes. Nos sociétés de gestion immobilière assurent toute une gamme de services liés au logement, qu’il s'agisse de l’entretien d’espaces verts, de travaux, de l’accès aux services multimédias ou encore du relevé de compteurs et de la facturation ; nous garantissons ainsi à tous nos clients un habitat sûr et de qualité. Le modèle commercial durable qu’a adopté VIVAWEST lui permet de conjuguer efficacité économique et responsabilité environnementale et sociale, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs et la région, et VIVAWEST met à disposition des logements de qualité accessibles à une grande partie de la population.