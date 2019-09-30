La Banque européenne d’investissement (BEI) et le gouvernement de la République libanaise ont convenu des modalités d’un prêt de 74 millions d’EUR destiné à financer le projet d’extension du réseau de collecte des égouts de la ville de Tripoli et des communes alentour. Le contrat de financement sera signé peu après que le conseil des ministres libanais aura donné son aval.

Exemple concret de la capacité de la BEI à réaliser des montages financiers assortis de conditions très favorables pour des projets à fort impact, le prêt de la BEI sera complété par une subvention à l’investissement de 18,3 millions d’EUR au titre du Fonds fiduciaire de l’initiative Résilience économique (qui a pour donateurs l’Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, le Luxembourg et la Croatie) et par une subvention d’assistance technique de 4 millions d’EUR à l’appui de la mise en œuvre du projet. Ces deux subventions seront également signées prochainement.

« Ce projet illustre parfaitement les efforts conjoints déployés par la BEI et les donateurs pour promouvoir la résilience et la croissance économique au Liban. Consistant à améliorer les infrastructures d’assainissement, il sera porteur d’avantages substantiels sur les plans environnemental, économique et social. Il contribuera en outre au développement régional, Tripoli étant la deuxième ville du Liban par la taille et le principal centre urbain du gouvernorat du Liban-Nord », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Le projet permettra d’acheminer davantage d’eaux usées vers la station d'épuration existante de Tripoli, laquelle a précédemment été financée par la BEI. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme de travaux de plus grande ampleur lancé par l’État libanais afin d’accroître la couverture des services d’assainissement dans l’agglomération de Tripoli et de permettre à la station d’épuration, une fois mise en service, de fonctionner à pleine capacité. Le projet optimisera ainsi les services d’assainissement dans la zone concernée ainsi que l’utilisation et la performance futures de la station d’épuration. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, il contribuera également à l’atténuation des changements climatiques.

Le financement de la BEI, qui est assorti de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur 2014-2020, couvre 69 % du coût total du projet.

La BEI est un partenaire de longue date du Liban, puisqu’elle a démarré son activité dans le pays dans les années 1970. Signe de son engagement accru en faveur du pays, elle dispose d’une antenne locale à Beyrouth depuis janvier 2019. En tant que l’une des principales IFI intervenant au Liban, la BEI a accordé au fil des années plus de 2,3 milliards d’EUR de prêts à l’appui de projets d’investissement réalisés dans le pays.

La BEI dans la région

L’initiative Résilience économique de la BEI, approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus jusqu’en 2020.

Le Fonds fiduciaire pour l’initiative Résilience économique vise à favoriser la résilience et la croissance inclusive dans les pays du voisinage méridional de l’Europe et dans les Balkans occidentaux. Les contributions des donateurs aident à débloquer des investissements qui peuvent ouvrir de nouvelles possibilités dans ces régions, en particulier pour les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes.