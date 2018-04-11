GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of the construction of wastewater networks in the area of Tripoli city conveying sewerage to the existing wastewater treatment plant.
The proposed operation will improve the sanitation services for some 900 000 habitants of Tripoli, Lebanon's second largest city. The Tripoli waste water project was identified over twenty years ago as a priority operation within the Government's Coastal Pollution Control Programme targeted at achieving compliance with the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. This sanitation project is a priority project under the EC Horizon 2020 initiative, which aims to de-pollute the Mediterranean. It is also fully compatible with the objectives of the Mediterranean component of the EU Water Initiative, which promotes better water governance and coordination between stakeholders.
The project will have a positive impact on public health and the environment by reducing the discharge of untreated waste water to the Mediterranean Sea. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. In most cases, waste water networks in urban areas are screened out. Climate change aspects will be examined during the appraisal. The Bank will assess the social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
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