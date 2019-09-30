De 2015 à 2018, la Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé des financements d’un montant de 5,6 milliards d’EUR à l’appui des économies de pays méditerranéens partenaires de l’UE (Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie). Au cours des quatre dernières années, le concours de la BEI a contribué à l’amélioration des services d’approvisionnement en eau et d'assainissement en faveur de 5,8 millions de personnes, à des transports fiables et respectueux de l'environnement pour 1,4 million de personnes et à la mise à niveau de 1 170 km de voiries, tout en préservant plus de 300 000 emplois dans le secteur privé.

Ce jour, à Beyrouth, à l’occasion de la 19e édition de la Conférence MED, placée sous le thème de l’investissement dans un avenir résilient et inclusif et organisée en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Liban et du Conseil libanais du développement et de la reconstruction, la Banque de l’Union européenne a réaffirmé son engagement en faveur de l’intensification et de la poursuite de la diversification de ses investissements dans les pays méditerranéens partenaires de l’UE.

La Conférence MED 2019 de la BEI a été inaugurée par le ministre d'État chargé des investissements et des technologies, Adel Afiouni, le ministre égyptien des investissements et de la coopération internationale, Sahar Nasr, le vice-président de la BEI, Dario Scannapieco, le vice-ministre polonais des affaires étrangères, Marcin Przydacz, et le nouvel ambassadeur de l’UE au Liban, Ralph Tarraf.

La promotion de la croissance économique et des possibilités d’emploi pour tous constitue la pierre angulaire des priorités du partenariat conclu entre l’UE et les pays du bassin méditerranéen. La BEI utilise tous les outils dont elle dispose pour accroître ses investissements à l’appui de ces priorités dans la région. Dans le cadre de l'initiative Résilience économique (IRE), et avec le soutien de la Commission européenne et des États membres de l’UE, la BEI a considérablement renforcé ses activités de financement dans le voisinage de l’UE, à savoir les pays partenaires méditerranéens et les Balkans occidentaux où, depuis le lancement de cette initiative, des accords de financement supplémentaires ont été signés pour 38 projets et un montant total de 3,5 milliards d'EUR. Ces projets concernent notamment l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Palestine, le Maroc et la Tunisie, et couvrent des investissements dans les secteurs de l’éducation, de l’industrie, de l’eau et de l'assainissement, des déchets solides, de l’énergie, des transports et des PME.

« La région connaît certes des difficultés au niveau économique, mais les possibilités sont nombreuses pour que l’avenir soit dynamique et solide. C’est pour faire face à ces difficultés et tirer profit des possibilités qui s’offrent à la région que la BEI a lancé l’initiative Résilience économique, qui vise à apporter davantage de financements et de services de conseil. Et les efforts sont payants : des accords de financement ont été signés pour un montant total de 2,9 milliards d'EUR avec les secteurs public et privé en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie. Ces financements supplémentaires ont porté le concours de la BEI à 5,6 milliards en trois ans. Pour nous, ce qui compte, c’est l’effet qu’ont les projets que nous finançons. Un plus grand nombre de personnes auront un accès accru à l’électricité, à l’eau et aux services d'assainissement, pourront compter sur des services de transport rapides et fiables, et bénéficieront de nouvelles possibilités d’emploi. La réussite que connaît l’IRE est le fruit de la collaboration avec nos partenaires et du soutien solide dont ont fait part la Commission européenne et les États membres de l'UE à notre égard », a déclaré le vice-président de la BEI Dario Scannapieco.

Ralph Tarraf, l’ambassadeur de l'Union européenne au Liban, a pour sa part indiqué : « La conférence CEDRE traite du financement, mais aussi des projets et des réformes. Tout est lié, et l’intervention du secteur public ainsi que du secteur privé est indispensable. Il est dans l’intérêt du Liban de respecter fermement les engagements pris dans le cadre de CEDRE, et l’UE continue d’apporter son soutien intégral. L’Union européenne, par l’intermédiaire des États membres et de la BEI, représente 40 % des promesses faites dans le cadre de CEDRE. La réussite et la stabilité du Liban et de la région revêtent une importance stratégique pour l’Europe. Les défis sont des défis que nous partageons, qu’il s’agisse de la sécurité, de l’économie, des migrations ou de l’environnement. Nous sommes des partenaires de nos pays voisins. Nous ne sommes pas là pour imposer des solutions, mais pour partager des bonnes pratiques, prodiguer des conseils et apporter un appui. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec chacun d’entre vous dans cet esprit au cours des prochaines années ».

Un total de 130 millions d'EUR proviennent de donateurs d’États membres de l'UE, dont la Croatie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie.

De plus, la BEI mettra 90 millions d’EUR à disposition sous la forme d’une assistance technique et de services de conseil au titre de sa contribution propre.

Informations générales

La BEI dans la région http://www.eib.org/projects/regions/med/about/index.htm

L’initiative Résilience économique (REI) de la BEI, approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus.

Initiative Résilience économique https://www.eib.org/fr/projects/initiatives/resilience-initiative/

Ensemble pour relever les défis mondiaux : http://www.bei.org/about/global-cooperation/index