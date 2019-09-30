La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) du Liban ont signé un accord de financement de 151 millions d’EUR pour financer des travaux de remise en état et d’amélioration de la sécurité sur 900 km de routes des réseaux primaire, secondaire et tertiaire dans les 25 districts du pays. Le financement de la BEI, octroyé au titre de l’initiative Résilience économique, contribuera à créer des emplois directs et indirects, à réduire les coûts d’exploitation des véhicules et à diminuer les coûts liés à la maintenance et à la sécurité routière.

« Je suis ravi de signer ce nouveau projet à l’appui des infrastructures stratégiques au Liban. Des réseaux routiers fiables et sûrs sont indispensables pour le commerce et l’accès aux marchés. Ils constituent un élément essentiel du climat général des affaires dans le pays. La BEI tient à soutenir le Liban en appuyant des infrastructures résilientes qui favorisent la croissance économique et l’emploi », a expliqué Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d’investissement, lors de la signature.

Une subvention de 1,8 million d’EUR a été accordée au titre du Fonds fiduciaire pour l’initiative Résilience économique afin d’assister le CDR dans la mise en œuvre du projet proposé.

En outre, une subvention à l’investissement de 20 millions d’EUR, octroyée au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE, a été approuvée au premier semestre de 2019 afin d’accroître encore la concessionnalité du plan de financement.

Le concours de la BEI, qui est assorti de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur 2014-2020, couvre 36 % du coût total du projet. Le projet est cofinancé par la Banque mondiale.

L’opération s’inscrit dans la continuité de l’engagement pris par la BEI dans le secteur routier. La BEI a déjà accordé un montant total de 135 millions d’EUR dans le cadre de deux projets visant à améliorer le réseau autoroutier au Liban [Lebanese Highways I et Lebanese Highways II (élargissement de l’autoroute A1)].

L’initiative Résilience économique de la BEI, approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus jusqu’en 2020.

Le Fonds fiduciaire pour l’initiative Résilience économique vise à favoriser la résilience et la croissance inclusive dans les pays du voisinage méridional de l’Europe et dans les Balkans occidentaux. Les contributions des donateurs aident à débloquer des investissements qui peuvent ouvrir de nouvelles possibilités dans ces régions, en particulier pour les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes.