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LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT

Signature(s)

Montant
151 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 151 100 000 €
Transports : 151 100 000 €
Date(s) de signature
26/09/2019 : 151 100 000 €
Autres liens
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16/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 26/09/2019
20160485
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
REPUBLIC OF LEBANON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 151 million
EUR 480 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan for rehabilitation and safety improvements of part of the national and regional road networks in Lebanon.

The proposed operation is designed to meet Lebanon's developmental needs in the road sector while also stimulating the economy, creating jobs and raising road safety standards on the road network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, with screening by a competent authority to determine whether an EIA would be required. One main EIA procedure including public consultations has been carried out in accordance with national legislation in Lebanon. The Bank shall investigate environmental and social aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU principles, standards and practices during the project appraisal and subsequent scheme allocation procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
Date de publication
16 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86965050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160485
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82417929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160485
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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