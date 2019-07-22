Les investissements permettront à l’entreprise de mettre au point des produits innovants, d’accroître la numérisation de ses procédés et de renforcer sa compétitivité.

Action pour le climat : l’entreprise pourra produire des aciers plus durables et réduire sa consommation d’énergie.

La BEI accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (« plan Juncker »).

La Banque européenne d’investissement (BEI) a donné aujourd’hui une nouvelle impulsion à l’innovation dans l’industrie sidérurgique. La banque de l’UE financera une des entreprises à la pointe de la production d’aciers spéciaux au niveau européen, Sidenor, afin que celle-ci puisse mettre en œuvre son plan stratégique d’innovation axé sur l’amélioration de la rentabilité des coûts, la modernisation et la numérisation de ses installations, le développement de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée et la diversification de son activité. À cet effet, la BEI prêtera à Sidenor 50 millions d’EUR au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker ». L’accord de financement a été signé à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et José Antonio Jainaga, président de Sidenor.

Grâce au financement de la BEI, Sidenor pourra disposer de technologies innovantes pour renforcer la qualité de ses aciers et l’efficacité de sa production, répondant ainsi aux nouveaux besoins du marché. Parallèlement à l’amélioration de sa compétitivité, ces investissements permettront à l’entreprise de réduire son impact environnemental et de produire de manière plus durable avec une consommation d’énergie moindre. En outre, les nouveaux produits d’acier de haute qualité qu’elle conçoit, à l’intention essentiellement de l’industrie automobile, seront plus légers et auront une durée de vie plus longue.

La plupart des investissements financés par la BEI seront réalisés dans l’usine de Sidenor à Basauri, où se trouve son centre de recherche-développement et d’innovation qui numérise ses procédés de fabrication et recourt à des solutions innovantes. Le plan stratégique de Sidenor comprend la deuxième étape de modernisation du laminoir et la construction d’une nouvelle chaîne de finition ainsi que d’un nouveau parc à billettes.

Ces investissements seront tous mis en œuvre au cours des trois prochaines années (jusqu’en 2021) dans les usines de l’entreprise situées principalement au Pays basque, et permettront de garantir l’emploi dans ce secteur de la sidérurgie. À cet égard, Sidenor compte actuellement un effectif de plus de 2 300 personnes et d’environ 50 chercheurs au sein de son pôle d’innovation.

Lors de la cérémonie de signature à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Cet accord avec Sidenor constitue une double source de satisfaction pour la BEI. D’une part, il nous permet de remplir l’un de nos objectifs prioritaires en Espagne, à savoir promouvoir l’innovation pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et stimuler la création d’emplois. D’autre part, il constitue également une nouvelle étape dans l’engagement ferme de la BEI en faveur de l’action pour le climat, étant donné qu’il appuie la production durable dans la sidérurgie, une industrie essentielle pour l’économie européenne, et encourage l’utilisation de solutions plus propres au sein du secteur automobile. »

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et l’énergie, a affirmé : « Grâce à cet investissement, l’Union européenne fournit une aide concrète pour atteindre nos objectifs de décarbonation, tout en contribuant à la transition de notre industrie et à sa compétitivité. Dans ce contexte, la lutte contre les émissions produites par une industrie à forte intensité de carbone est une priorité clé, de même que la promotion du rôle moteur que doit jouer l’Union, au niveau mondial, en matière de technologies respectueuses du climat. »

José Antonio Jainaga, président de Sidenor, a pour sa part déclaré : « Pour nous chez Sidenor, cet accord avec la BEI constitue un appui important à notre plan stratégique, et en particulier à notre ferme engagement en faveur de l’innovation. Nous sommes très fiers qu’une institution telle que la BEI nous soutienne financièrement pour réaliser les investissements qui nous permettent d’être à l’avant-garde du secteur sidérurgique européen. »

L’accord entre la BEI et Sidenor a été signé dans le cadre du programme de prêts pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) d’Espagne et du Portugal, un programme de financement de la BEI spécifiquement destiné aux ETI (comptant jusqu’à 3 000 employés). Grâce au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, cette ligne de crédit permet d’appuyer les investissements visant des projets qui, par leur structure ou leur nature, contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi.