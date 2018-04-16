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SIDENOR SPECIALTY STEEL CAPEX & RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2019 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 août 2019
Statut
Référence
Signé | 19/07/2019
20180803
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SIDENOR SPECIALTY STEEL CAPEX & RDI
SIDENOR ACEROS ESPECIALES SLU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 128 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Sidenor is a steel company, specialised in the production of special steel long products, forged and cast pieces and supplier of cold finished products in the European market. The project will finance 2019-2021 investments to be made in the production centre based in the Basque Country (Spain) and related to research, development and innovation, new equipment and facilities, as well as digitalisation.

All investments are strategic and are expected to strengthen the promoter's market position by enabling the manufacturing of higher quality special steels products as well as the development of new products to enter new industry segments. In addition, the investments in new equipment and facilities will raise manufacturing efficiency and support the company's competitiveness in the medium-long term.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The different components of the project will all be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, some of the activities of the promoter may fall under Annex II of said Directive. The EIB's services will establish during project appraisal whether this is the case, as well as any other environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIDENOR SPECIALTY STEEL CAPEX & RDI
Date de publication
12 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91604964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180803
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SIDENOR SPECIALTY STEEL CAPEX & RDI
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163118520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180803
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82865488
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170871
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne, Portugal
Disponible au public
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