« La banque de l'UE salue la demande du Conseil européen l'invitant à accroître son appui à l'action en faveur du climat. La semaine dernière, j’ai informé les ministres de l’économie et des finances de l’UE que la BEI était disposée à renforcer considérablement son soutien à l’action pour le climat si les États membres le lui demandaient. Ces derniers viennent de donner des orientations très claires, que la BEI est prête à mettre en œuvre », a déclaré Werner Hoyer.

« Le Groupe BEI appuie résolument le développement durable et l’action en faveur du climat. Depuis le début, il est à l’avant-garde des efforts déployés par l’UE afin de promouvoir ces thématiques. Banque de l'UE et institution figurant parmi les principaux bailleurs de fonds au monde pour le financement de projets relevant de l’action en faveur du climat, la BEI a une responsabilité particulière dans la mobilisation de ressources financières destinées à la lutte contre le réchauffement de la planète et à l’atténuation des effets de celui-ci. S’assurer de la disponibilité d’investissements privés est fondamental, car les investissements publics ne suffiront en aucun cas pour atteindre nos objectifs climatiques ni aucun des objectifs de développement durable.

La banque de l'UE a l’intention de redéployer ses activités de manière à ce que tous ses investissements concourent à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Elle va également proposer à ses actionnaires de nouveaux objectifs ambitieux pour ses financements en faveur de la limitation des changements climatiques et de l’adaptation à leurs effets, en accord avec la nécessité de renforcer les investissements à l’échelle mondiale, lesquels devront se compter non plus en milliards mais en milliers de milliards.

En tant que banque de l'UE, nous travaillons main dans la main avec les autres institutions de l'UE. Nous collaborons très étroitement avec la Commission européenne, et en particulier la DG CLIMA, pour faire en sorte que la réponse de l’UE soit optimale et nous prévoyons d’utiliser du mieux possible InvestEU ainsi que d’autres initiatives à forte visibilité, de concert avec la Commission européenne et d’autres intervenants afin de tenir nos engagements sur le plan climatique.

Nous mettrons notre savoir-faire en matière de financement et de prestation de conseils au service de projets de qualité et aiderons l’Europe à rester aux avant-postes de la mobilisation pour le développement durable et l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale. »

Entre 2012 et 2018, le Groupe BEI a investi 150 milliards d’EUR dans l’action en faveur du climat et la viabilité environnementale, soutenant ainsi des investissements pour un montant total de 550 milliards d’EUR. En 2007, le Groupe BEI a lancé les premières obligations vertes, un marché en expansion depuis lors, qui représente maintenant plus de 530 milliards d’EUR.