La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 120 millions d’EUR à Noordwest Ziekenhuisgroep avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker »).

Les financements serviront à la rénovation d’un hôpital au Helder et à la construction d’un nouvel hôpital à Alkmaar, la municipalité accordant une garantie de 40 millions d’EUR.

Le groupe hospitalier Noordwest Ziekenhuisgroep investira 230 millions d’EUR dans des hôpitaux à Alkmaar et au Helder, entre autres. À cet effet, la Banque européenne d’investissement (BEI) lui a accordé un prêt de 120 millions d’EUR, auquel vient s’ajouter un montant de 110 millions d’EUR octroyé par BNG Bank. Une partie du prêt bénéficie de la garantie de la municipalité d’Alkmaar. Le programme d’investissement concerne la remise à neuf de l’établissement hospitalier du Helder, la première phase de construction d’un nouvel hôpital à Alkmaar, la construction d’un parking souterrain à Alkmaar, la rénovation d’une maison de repos à Westerlicht et le déploiement d’un système électronique de gestion des dossiers médicaux.

« La BEI est fière de soutenir le projet du groupe hospitalier Noordwest, qui lui permettra d’offrir des soins d’une qualité encore plus élevée, tout en continuant à garantir un accès universel aux services de santé », a expliqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « La BEI a pour mission d’améliorer la qualité de vie grâce à ses financements. Selon moi, cette opération constitue peut-être à ce jour l’un des exemples les plus évidents de cette mission. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a commenté l’opération en ces termes : « Avec le soutien de l’UE, les résidents de la province de Hollande septentrionale bénéficieront bientôt d’une amélioration des installations et des soins de santé. Le Plan d’investissement pour l’Europe a contribué à financer de nombreuses structures médicales dans toute l’UE ainsi que des activités de recherche médicale innovante, et je suis fier que nous puissions, de cette manière, améliorer concrètement la vie des populations. »

Joop Hendriks, président du conseil d’administration de Noordwest Ziekenhuisgroep, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir pu boucler cet accord de financement. Nous avons été témoins d’une formidable collaboration entre plusieurs institutions publiques, qui ont toutes reconnu l’importance de soins hospitaliers de qualité dans le nord de la Hollande septentrionale. Grâce à ces prêts, nous pourrons mettre en œuvre notre programme d’investissement au cours des prochaines années. Ils nous permettent de garantir des soins de qualité, mais aussi d’étendre encore nos activités dans la région, une étape importante pour Noordwest ! »