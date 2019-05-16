La Banque européenne d’investissement donne son accord de principe au soutien à l’usine géante de Northvolt qui fabriquera des batteries lithium-ion à Skellefteå, en Suède.

Dans la perspective de la finalisation de l’audit préalable et des négociations, l’engagement financier de la BEI devrait s’élever à 350 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement a donné son accord de principe qui l’amènera à contribuer au financement en Suède de Northvolt Ett, la première usine géante de batteries lithium-ion en Europe. Après la conclusion d’un accord de prêt, le financement bénéficierait de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Cette usine géante sera établie à Skellefteå, dans le nord de la Suède, une région qui abrite un important gisement minier et une grande réserve de matières premières et qui possède une longue expérience de la transformation et du recyclage. Compte tenu du potentiel de production d’énergie propre de la région, la construction de l’usine dans le nord de la Suède permettra à Northvolt d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable dans ses procédés de fabrication.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI : « La mise en place d’une chaîne de valeur compétitive pour les batteries vertes en Europe peut non seulement favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre en décarbonisant la production d’électricité et les transports, mais aussi contribuer à protéger des millions d’emplois bien rémunérés dans les industries européennes face à la concurrence mondiale croissante. Le prêt de 350 millions d’EUR à Northvolt, pour lequel le conseil d’administration de la BEI donne aujourd’hui son accord de principe, est à ce jour le plus important financement direct de la Banque à l’appui du secteur des batteries, et la banque de l’UE se réjouit de collaborer avec Northvolt au cours des prochains mois pour finaliser les contrats. »

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI et la Commission font figure de partenaires stratégiques dans le cadre de l’Alliance européenne pour les batteries. Je me félicite du soutien important proposé par la BEI au projet d’usine géante de Northvolt en tant que tremplin vers la mise en place d’une chaîne de valeur compétitive, durable et innovante, avec des batteries produites à grande échelle, ici-même, en Europe. Nos deux institutions travaillent en étroite collaboration avec le secteur et des États membres clés pour mettre résolument l’UE sur la voie d’un leadership mondial dans ce secteur en pleine expansion. »

L’usine de Northvolt Ett sera le principal site de production de l’entreprise, qui se chargera de la préparation des matières actives, de l’assemblage des batteries, du recyclage et de services auxiliaires. La construction du premier quart de l’usine sera terminée en 2020. Une fois à pleine capacité, Northvolt Ett produira chaque année l’équivalent de 32 GWh de batteries.

« Cet accord de principe de la BEI marque une étape importante dans le processus de finalisation de notre levée de fonds à l’appui de la construction de l’usine de Northvolt Ett. Aujourd’hui, nous nous rapprochons de notre objectif : construire les batteries les plus vertes du monde et favoriser la transition de l’Europe vers un avenir décarbonisé », a déclaré Peter Carlsson, co-fondateur et PDG de Northvolt.

L’augmentation de capital, alimentée notamment par le prêt de la BEI, servira à financer la mise en place des 16 premiers GWh de capacité de production. Les batteries de Northvolt Ett seront destinées au secteur automobile, au stockage sur réseau et à des applications industrielles et transportables.

« La décision que prend la BEI aujourd’hui est très gratifiante et constitue un grand pas en avant vers une production de batteries à grande échelle dans l’UE et vers une société offrant un bien-être sans énergies fossiles. Cette décision montre que la Suède présente des atouts pour la production de batteries durables, qu’il est important pour ce pays et le reste de l’UE de produire des batteries et des composants de batteries reposant sur l’électricité suédoise verte », a déclaré Ibrahim Baylan, ministre suédois des entreprises, de l’industrie et de l’innovation