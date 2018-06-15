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NORTHVOLT ETT -LARGE SCALE BATTERY PLANT

Signature(s)

Montant
384 013 459,88 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 384 013 459,88 €
Industrie : 384 013 459,88 €
Date(s) de signature
22/12/2021 : 33 977 152,48 €
22/12/2021 : 51 325 033,17 €
28/07/2020 : 298 711 274,23 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2018
Statut
Référence
À l'examen | 15/06/2018
20170359
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHVOLT ETT -LARGE SCALE BATTERY PLANT
NORTHVOLT AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1522 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in Skellefteå, Sweden, for the design, construction, commissioning and operation of a lithium-ion (Li-ion) battery cell manufacturing facility with a capacity of 16 GWh. The project is structured into two components, each consisting of a block with a manufacturing capacity of 8GWh. The advanced Li-ion cells to be manufactured at the plant will be used in batteries for transport, stationary storage and industrial and consumer applications.

The objective of the project is to offer Europe the prospect of a cost-competitive Li-ion battery cells supply basis, enhancing independence from suppliers outside of the region. It aims to produce the greenest competitively priced li-ion battery cells produced in Europe. The project will seek to be competitive through the use of low-cost renewable electricity, a vertically integrated production process, and potentially locally sourced materials. Sweden is a beneficial location for the Project, for amongst other reasons, very low electricity costs from abundant renewable hydro resources and high-skilled human resources to produce high-quality products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns capital investments for the production of lithium-ion electrodes, cells and batteries, falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHVOLT ETT -LARGE SCALE BATTERY PLANT - MKB Anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier
Date de publication
3 May 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92789944
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170359
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHVOLT ETT -LARGE SCALE BATTERY PLANT
Date de publication
22 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86782734
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170359
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHVOLT ETT -LARGE SCALE BATTERY PLANT - MKB Utökad anläggning för storskaligproduktion av litiumjonbatterier
Date de publication
28 Mar 2020
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129384451
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170359
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NORTHVOLT ETT - LARGE SCALE BATTERY PLANT
Date de publication
17 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
94184406
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170359
Dernière mise à jour
25 Jun 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Suède
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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