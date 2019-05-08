Ce concours de 1 milliard de SEK servira à rénover des logements sociaux datant des années 1960 et 1970, conformément à des normes d’efficacité énergétique plus exigeantes.

Les travaux prévus, consistant en l’installation de nouvelles fenêtres, de systèmes de ventilation et d’éclairages basse consommation, permettront de donner une seconde vie à des logements construits dans le cadre du programme suédois miljonprogrammet entre 1965 et 1974.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 1 milliard de SEK (95 millions d’EUR) avec Rikshem AB (publ). Le promoteur et propriétaire immobilier suédois utilisera ce prêt à long terme pour rénover son parc de logements selon des normes d’efficacité énergétique revues à la hausse. Les biens concernés se situent, pour la plupart, à Uppsala et à Stockholm, mais on en trouve également dans d’autres villes comme Västerås, Norrköping, Östersund et Helsingborg. Assorti d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, le prêt accordé soutiendra la stratégie de l’entreprise en rendant la structure du capital de cette dernière plus souple et plus durable.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Les normes d’efficacité énergétique des logements ont récemment été redéfinies. Les logements construits dans les années 1960 et 1970 gaspillent beaucoup d’énergie, ce qui rend donc ces travaux de rénovation très judicieux et nécessaires. Rikshem s’est fixé l’objectif de devenir neutre en émissions de CO 2 d’ici à 2030, et la BEI est heureuse de pouvoir soutenir des projets assortis d’une vision à si long terme. »

Sur le plan technique, le prêt de la BEI servira à financer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des propriétés résidentielles. Les travaux à réaliser concerneront notamment l’installation de nouvelles fenêtres, de systèmes de ventilation à récupération de chaleur et d’éclairages basse consommation commandés par capteurs. Dans certains immeubles, l’isolation thermique des façades sera améliorée et les ascenseurs seront remis en état.

« Nous sommes heureux que la BEI nous soutienne en contribuant au financement de nos investissements dans l’efficacité énergétique. Il s’agit là d’un domaine important pour Rikshem et, du reste, pour la société au sens large », a déclaré Sophia Mattsson-Linnala, PDG de Rikshem.