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RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB

Signature(s)

Montant
93 028 448,1 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 93 028 448,1 €
Industrie : 93 028 448,1 €
Date(s) de signature
8/05/2019 : 93 028 448,1 €
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25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
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Suède : Rikshem et la BEI signent un prêt de 1 milliard de SEK à l’appui de la rénovation énergétique de logements

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 08/05/2019
20180135
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
RIKSHEM AB (PUBL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 1000 million (EUR 97 million)
SEK 1615 million (EUR 156 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in an energy-efficiency refurbishment programme of residential buildings located in Sweden.

This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Given the relative scale, location and nature of the project in built-up urban areas, all of the buildings are deemed not to have any significant negative environmental or social impact. Through the project several buildings will be refurbished following energy efficiency criteria, as per the requirements of the European Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU, in existing built environments. After completion energy consumption and pollutant emissions will be reduced compared to the business-as-usual scenario.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87321245
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180135
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256420598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180135
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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