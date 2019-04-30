Sur la seule année 2018, le Groupe BEI a prêté 507 millions d’euros à l’appui de la croissance sociale et économique ainsi que des infrastructures en Croatie. Le volume des fonds prêtés par la BEI en Croatie depuis 2001 dépasse désormais les 6 milliards d’euros.

Le Fonds européen d’investissement a investi 63 millions d’euros dans des PME et des ETI croates.

Les financements BEI en Croatie ont atteint un volume représentant 0,98 % du PIB national.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a mis 507 millions d’euros à disposition pour soutenir la croissance économique et sociale ainsi que l’aménagement d’infrastructures essentielles en Croatie en 2018. Les transports, l’énergie, le secteur social et les infrastructures diverses ont été les principaux moteurs des activités du Groupe BEI dans ce pays. Sur la même période, le Fonds européen d’investissement (FEI) a investi 63 millions d’euros dans 262 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) croates, soutenant ainsi 3 372 emplois.

Ces interventions ont permis de porter à 227 287 le nombre d’emplois soutenus dans le cadre de projets appuyés par la BEI en Croatie rien qu’entre 2009 et 2018.

Commentaire de Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « Le Groupe BEI est fier d’avoir poursuivi son action au service de la population et de l’économie croates tout au long de l’année 2018. Nous avons investi plus d’un demi-milliard d’euros dans des infrastructures essentielles, l’énergie, de nouveaux emplois pour les citoyens croates, les PME et les ETI. Nous ne serions pas en mesure d’intervenir de la sorte sans le soutien de nos collègues et partenaires de l’État croate, de HBOR et de nos propres équipes dévouées, à Luxembourg et à Zagreb. L’année 2019 offre à mes yeux des perspectives prometteuses et sera elle aussi placée sous le signe de la coopération et de la croissance pour la Croatie. »

Près de 1 milliard d’euros d’investissements au titre du FEIS

En 2018, la BEI a signé 196,5 millions d’euros de nouveaux investissements au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un programme de garantie de 21 milliards d’euros introduit par le Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker »). Le montant total des investissements dans le cadre d’opérations approuvées au titre du FEIS a ainsi atteint près de 1 milliard d’euros (997,6 millions d’euros).

La Commission européenne et la BEI ont lancé le plan Juncker en 2015 afin de favoriser la mobilisation d’investissements publics et privés en faveur de projets par une prise de risque d’un niveau supérieur à celui habituellement assumé dans le cadre des activités de prêt de la BEI.

Les investissements de la BEI en Croatie ont atteint 444 millions d’euros

Le montant prêté par la BEI en Croatie a atteint 444 millions d’euros dans le cadre de six projets mis en œuvre dans le pays, dont des investissements dans le secteur des services et les équipements touristiques, des projets d’énergie verte à Zagreb, diverses infrastructures et un leader croate de l’innovation, Rimac Automobili.

Grâce au prêt qui lui a été accordé, Rimac va pouvoir développer plus avant ses technologies automobiles électriques et mener à bien sa transformation en un fournisseur de solutions technologiques pour les véhicules électriques, et produire à l’échelle industrielle des composants pour le secteur mondial de l’automobile.

En 2018, la Croatie a reçu 300 millions d’euros de la BEI dans le cadre de la deuxième et dernière tranche d’un prêt de 600 millions d’euros destiné à accélérer la mise en œuvre et à garantir le succès de projets relevant de la politique de cohésion dans le pays.

La Croatie utilise actuellement le prêt de la BEI pour ses contributions nationales dans des projets bénéficiant de fonds de l’UE, avec la possibilité d’utiliser les fonds pour préfinancer des projets. Le prêt permettra d’accroître le nombre de projets financés par l’UE et mis en œuvre sur l’ensemble du territoire croate pour renforcer la cohésion économique et sociale et promouvoir le développement durable du pays.

Les services de conseil de la BEI continuent d’apporter une aide précieuse dans des secteurs très variés, allant des PME aux trains à grande vitesse

Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement ont continué à fournir une assistance aux contreparties croates. La Plateforme européenne de conseil en investissement a reçu 28 demandes de conseil en Croatie.

Cette structure effectue de la planification d’investissement stratégique pour le ministère du développement régional et les fonds de l’UE et travaille sur une plateforme d’investissements pour les îles et les villes intelligentes en Croatie. Elle a également signé un protocole d’accord portant sur la fourniture de services de conseil en Croatie avec HBOR, la banque croate pour la reconstruction et le développement.

Parallèlement, la Plateforme européenne de conseil en investissement a apporté un soutien précieux à KBC Rijeka (un important centre de soins et hôpital universitaire croate) pour l’élaboration de son plan d’investissement stratégique.

D’autres services de conseil sont engagés activement en Croatie, dont le dispositif d’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) qui, rien qu’en 2018, a apporté un soutien à des projets représentant une valeur de 700 millions d’euros en Croatie, et qui continue à soutenir l’utilisation efficace des Fonds structurels.

La Croatie apporte des fonds à la BEI

En 2018, la Banque européenne d’investissement (BEI) a reçu de la République de Croatie une contribution de 500 000 euros à son initiative « Résilience économique » (IRE), contribution qui appuie la création d’emplois ainsi que des investissements dans les infrastructures en Bosnie-Herzégovine et (ou) dans d’autres pays des Balkans occidentaux.

L’IRE aide les pays du voisinage méridional de l’UE et des Balkans occidentaux à relever les défis migratoires et autres en stimulant les investissements dans la création d’emplois et dans des services de différents secteurs comme l’énergie, les transports, l’eau, l’assainissement et l’éducation. L’initiative de la BEI renforce ainsi la résilience économique et sociale des pays ciblés et les aide à mieux faire face aux crises et chocs futurs, tout en maintenant une croissance plus forte