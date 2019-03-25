La Banque européenne d’investissement officialise un prêt de 40 millions d’euros soutenu par le plan d’investissement pour l’Europe, ou Plan Juncker, au groupe Sill. Ce prêt est destiné à financer une nouvelle tour de séchage de lait à Landivisiau et la Recherche et Développement de l’entreprise.

Groupe agroalimentaire familial créé en 1962 à Plouvien, en Bretagne, Sill est présent sur les marchés laitiers, les jus de fruits, les potages et les plats cuisinés surgelés. Il emploie plus de 1400 salariés, majoritairement en France sur huit sites, dont six situés en Bretagne.

Le financement de la BEI est d’abord destiné à la construction d’une nouvelle unité de production de lait infantile, afin de répondre à une demande grandissante pour ce produit, couplée à une forte exigence de qualité des consommateurs. Bénéficiant des équipements les plus performants et répondant aux normes de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaires les plus élevées, l’usine qui entrera en activité en 2021 aura une production prévisionnelle de 18 000 tonnes par an, exclusivement destinée à l’exportation vers trois grandes destinations, la Chine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Une partie du financement concernera également les activités de R&D de Sill et soutiendra sa stratégie d’innovation en matière de produits alimentaires, d’ingrédients et d’amélioration des procédés industriels.

L’ensemble de ces investissements s’élèvent à 180 millions d’euros, financés par la BEI (40 millions d’euros), le reste provenant d’un pool de préteurs privés. Ils devraient permettre, à terme, la création de 53 emplois permanents.

C’est la troisième opération réalisée en France dans le cadre du Prêt programme agriculture et bioéconomie qui s’appuie sur le fonds européen d’investissement stratégique, EFSI, le cœur du Plan Juncker.

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: « Avec cet accord, le Plan Juncker démontre sa capacité à soutenir le développement de nos territoires. L’agroalimentaire est un secteur vital pour la Bretagne et ce prêt permettra à l’entreprise Sill de développer des procédés industriels plus innovants, d’exporter davantage sa production et – c’est le plus important – de créer des emplois dans la région. »

Pour Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI, « avec ce financement, la BEI – la Banque de l’Union Européenne – vient soutenir une entreprise du tissu économique breton en lui offrant des financements à long terme permettant d’assurer ses investissements industriels. C’est aussi une nouvelle preuve de l’importance de l’agroalimentaire pour l’Europe. En France, Sill est la troisième entreprise laitière financée au cours des trois dernières années, grâce au PlanJuncker de soutien à l’investissement en Europe mis en place par la BEI.

Pour Gilles Falc’hun, président du groupe SILL Entreprises « C’est à la fois un soulagement de voir aboutir ce projet après 4 ans et demi de procédures, et une satisfaction d’être accompagné par nos partenaires financiers pour ce palier dans l’évolution de notre Groupe, vers la recherche d’une meilleure valeur ajoutée dans notre mix produits »