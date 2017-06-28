Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
30/01/2019 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
Related public register
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Communiqués associés
France : Plan d’investissement - la BEI finance une nouvelle usine de production du groupe agroalimentaire Sill, en Bretagne
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 30/01/2019
20180552
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
SAS SILL ENTREPRISES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investments in the company's research, development and innovation (RDI) as well as in a new infant milk production facility.

The investments will allow the company, an innovative mid-cap, to expand and diversify its business, as well as to accelerate and further mobilise RDI investments, thus promoting the sustainability of the promoter active in agriculture and bioeconomy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The status and details of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU) and Industrial Emissions Directive (IED) authorisation procedures, public consultations, as well as other relevant environmental (e.g. impact on sites of nature conservation) and occupational health and safety "acquis" will be assessed at the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
27/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projets associés
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Autres liens
Communiqués associés
France : Plan d’investissement - la BEI finance une nouvelle usine de production du groupe agroalimentaire Sill, en Bretagne

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
Date de publication
27 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88525558
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180552
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87287021
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180552
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175619391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180552
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
Related public register
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Fiche technique
SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Communiqués associés
France : Plan d’investissement - la BEI finance une nouvelle usine de production du groupe agroalimentaire Sill, en Bretagne
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : Plan d’investissement - la BEI finance une nouvelle usine de production du groupe agroalimentaire Sill, en Bretagne
Autres liens
Related public register
27/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
Related public register
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes